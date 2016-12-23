تحرير 7 مواقع في «نهم» وتقدم في الجوف وصعدة

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء، عدن)

حررت قوات الشرعية اليمنية بغطاء جوي من التحالف العربي أمس 7 مواقع استراتيجية من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في بلدة نهم القريبة من صنعاء، بالتزامن مع تحقيق مكاسب ميدانية جديدة في كل من محافظة الجوف (شمال شرق) ومحافظة صعدة المجاورة التي تشكل المعقل الرئيس للمتمردين.

وقال الجيش اليمني في بيان، إن قواته المدعومة من المقاومة الشعبية تقدمت في نهم تحت تغطية جوية مكثفة من طيران التحالف، وتمكنت من تحرير مواقع جديدة أبرزها جبل الأصبع وجبل المريحا و5 مناطق أخرى، بعد معارك شرسة أسفرت عن مقتل 16 عنصرا على الأقل من المليشيات وجرح عشرات آخرين. وقال المتحدث باسم المقاومة عبدالله الشندقي، إن قوات الشرعية تمكنت أيضاً من أسر متمردين.

ونفذ طيران التحالف 15 غارة على الأقل على مواقع وتجمعات المليشيات في مناطق المجاوحة، والمنار، وجبل القتب، حيث تحاصر قوات الشرعية بقايا المليشيات، وسط استمرار المعارك العنيفة أيضا في جبل السفينة القريب. وأكد بيان الجيش فرار عناصر المليشيات من مواقعهم.

وتحدثت مصادر عن تدمير غارات «التحالف» ثلاث مركبات عسكرية للانقلابيين محملة بأفراد وكميات من الذخائر، كما أصابت ضربة جوية هدفاً بمعسكر ضبوة التابع للحرس الجمهوري جنوب شرق صنعاء.