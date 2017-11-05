فريد علي: إسماعيل أحمد وسعيد جمعة يستحقان «الحمراء»



تاريخ النشر: الأحد 05 نوفمبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) أكد فريد علي، المحلل التحكيمي، أن لاعبي العين إسماعيل أحمد وسعيد جمعة يستحقان البطاقة الحمراء أمس أمام الوحدة، بسبب خطأ الأول على اللاعب محمد الشحي في الدقيقة 90، وارتكاب الثاني مخالفة في الدقيقة 78 كانت تستحق البطاقة الصفراء الثانية، مشيراً إلى أن عمر عبدالرحمن «عموري» لاعب العين يستحق البطاقة الصفراء فقط، لأن المخالفة التي ارتكبها في الشوط الأول كانت بسبب التهور ضد أحد لاعبي الوحدة، موضحاً أن قرار الحكم باحتساب حالتي تسلل على فريقي الوحدة في الدقيقة 22 والعين في الدقيقة 25 غير صحيح، والمسؤولية في هذا الجانب على المساعدين الأول والثاني.