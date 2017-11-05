سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الباكستاني

إسلام آباد (وام)

قدم حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي أوراق اعتماده إلى ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية كسفير لدولة الإمارات لدى إسلام آباد.

ونقل السفير خلال المراسم الرسمية التي أقيمت في القصر الرئاسي بإسلام أباد إلى ممنون حسين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأشار السفير إلى العلاقات المتميزة بين البلدين.

من جانبه، حمل الرئيس الباكستاني سفير الدولة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى شعب دولة الإمارات.