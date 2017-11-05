أحمد شعبان (القاهرة)

أكد سياسيون وخبراء إعلام واستراتيجيون، أن أسامة بن لادن زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، كان يثق في قطر ثقة عمياء، لأنها كانت من وسائل التواصل بينه وبين الدول الغربية، بالإضافة إلى أن الدوحة كانت تغدق عليه بالأموال الطائلة والأسلحة، وأن هذه الثقة كانت في محلها بعد تأكد للعالم أجمع دعم الدوحة للمنظمات والقيادات الإرهابية وتورطها في كثير من العمليات الإرهابية في سوريا واليمن وليبيا ومصر، وأشاروا إلى أن المعلومات والوثائق والمذكرات التي أعلنتها وكالة الاستخبارات الأميركية، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك وجود علاقة قوية بين قطر والقاعدة والإخوان.

وأشاروا إلى أن العلاقة بين قطر وتنظيم «القاعدة» والإخوان في بعض البلاد العربية مثل سوريا وليبيا، علاقة واضحة منذ زمن بعيد، وأن قطر لم تنكر هذه العلاقة كما جاء في تصريحات حمد بن جاسم في حواره مع التلفزيون القطري. وشددوا على أن «الجزيرة» من أكثر المنابر الإعلامية دعماً ومشاركة للإرهاب، منذ أن كانت تنفرد بإذاعة بيانات أسامة بن لادن ونشر الحوارات الخاصة معه ومع أيمن الظواهري وباقي القيادات الإرهابية في تنظيم القاعدة، وهذا ما يوضحه إشادة بن لادن بها في مذكراته.

علاقة وطيدة

وأكد اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري والاستراتيجي، أن كل الأدلة والشواهد تشير إلى العلاقة الوطيدة بين «القاعدة» و«الإخوان» الإرهابيين وقطر، كما جاء في مذكرات زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، مشيراً إلى أن قناة «الجزيرة» قامت بدور مشبوه في هذه العلاقة، والجميع يتذكر قضية تيسير علوني مراسل «الجزيرة» في إسبانيا الذي قام بإجراء حوار مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أفغانستان، وتم الحكم عليه من قبل المحكمة الإسبانية بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة التعاون مع خلايا إرهابية وإجراء المقابلات والاتصال مع تنظيم القاعدة، وكذلك اتهام الولايات المتحدة الأميركية، لمدير مكتب قناة «الجزيرة» في إسلام آباد، أحمد زيدان، بانتمائه لتنظيم القاعدة، وأنه كان يعمل على نقل المعلومات بين أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة وقطر من خلال قناة «الجزيرة».