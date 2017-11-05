«يونيسيف»: سوء التغذية يهدد حياة أطفال الروهينجا في بنجلاديش

جنيف، واشنطن (وكالات)

حذرت الأمم المتحدة أمس، من أن سوء التغذية بين أطفال اللاجئين الروهينجا الذين فروا من ميانمار إلى بنجلاديش، ارتفع إلى مستويات عالية، باتت تمثل خطراً على حياتهم.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، إن الأرقام الأولية تظهر أن 7,5 بالمئة من الأطفال في أحد مخيمات كوكس بازار المكتظة في بنجلاديش، يواجهون خطر الموت بسب سوء التغذية الحاد.

وفر أكثر من 600 ألف من الروهينجا من ولاية راخين في ميانمار منذ أواخر أغسطس خلال عمليات عسكرية قالت الأمم المتحدة إنها ترقى إلى «تطهير عرقي»، وتمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وقال المتحدث باسم «يونيسف» كريستوف بولييراك للصحفيين في جنيف بعد زيارة مؤخراً إلى المخيمات «إن وضع الأطفال الذين يتواصل وصولهم مقلق». وتقدم هذه الوكالة وشركاؤها العلاج لأكثر من ألفي طفل مصابين بسوء تغذية حاد قرب مراكز طبية في العديد من مخيمات اللاجئين في كوكس بازار.