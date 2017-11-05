بوتشيمون يدعو انفصاليي كتالونيا للوحدة قبل الانتخابات

برشلونة (أ ف ب)

دعا رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون من بلجيكا أمس إلى توحيد صفوف دعاة الاستقلال قبل الانتخابات التي أعلنت حكومة مدريد تنظيمها في 21 ديسمبر في الإقليم بعد إعلان «الاستقلال» الذي أوقفته. وجاءت دعوة بوتشيمون بعد يوم من إصدار قاض إسباني مذكرة اعتقال بحقه تقوم السلطات البلجيكية بدراستها.

وتسعى النيابة العامة إلى توجيه اتهامات إليه بالعصيان وإثارة الفتنة وإساءة استخدام الأموال العامة على أساس أنه دفع إلى إعلان «الاستقلال».

وكتب بوتشيمون على موقع «تويتر» «آن الأوان لكي يوحد الديموقراطيون صفوفهم. من أجل كاتالونيا، من أجل حرية السجناء السياسيين والجمهورية». والرئيس السابق البالغ من العمر 54 عاماً موجود في بلجيكا منذ يوم الاثنين، حيث تجاهل الاستدعاءات للمثول أمام القضاء في مدريد، مطالباً بضمانات بأنه سيحصل على محاكمة عادلة.

وأصدر القاضي مذكرات اعتقال أوروبية مساء أمس الأول بحق بوتشيمون وأربعة من حلفائه الذين رافقوه إلى بلجيكا، لإجبارهم على العودة إلى إسبانيا.