الحريري يستقيل فجأة: أينما حلت إيران تزرع الفتن والخراب

بيروت (وكالات)

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمس بشكل مفاجئ استقالته من منصبه، موجهاً اتهامات لإيران بالسعي لزرع الفتن، ومحاولة خطف لبنان من محيطه العربي.

وأعلن الحريري استقالته في خطاب أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، وبثته قناتا «العربية» و«المستقبل»، واصفاً ما يعيشه لبنان حالياً بما كان سائداً ما قبل اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وتحدث عن أجواء في الخفاء لاستهداف حياته. وبدأ الحريري خطابه بتصريحات هاجم فيها كلاً من إيران و«حزب الله» اللبناني، حليف طهران البارز في المنطقة.

وقال إن إيران «ما تحل في مكان إلا وتزرع فيه الفتن والدمار والخراب، ويشهد على ذلك تدخلاتها في الشؤون الداخلية للبلدان العربية في لبنان وسوريا والعراق واليمن». وقال في إشارة واضحة لـ«حزب الله»: «تسلطت على اللبنانيين فئات لا تريد الخير لهم ومدعومة من الخارج».

وأضاف «رغم سياستي النأي بالنفس، واصلت إيران إساءاتها إلى لبنان والمنطقة». وتابع: «الشر الذي ترسله إيران إلى المنطقة سيرتد عليها». وأوضح «سبق لإيران أن تفاخرت بسيطرتها على قرارات عواصم عربية». واستطرد «تدخل (حزب الله) تسبب لنا بمشكلات جمة مع محيطنا العربي.. استطاع (حزب الله) فرض أمر واقع في لبنان بقوة السلاح». وقال «أينما حلت إيران تحل الفتن والخراب ولديها رغبة جامحة بتدمير العالم العربي».