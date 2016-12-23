جودو الإمارات يختتم معسكر كاواجاوا

اليابان (الاتحاد)

اختتم منتخبا ناشئي وشباب الإمارات للجودو المرحلة الأولى، من المعسكر التدريبي في مدينة كاواجاوا باليابان، والتي استمرت لمدة خمسة أيام خاض خلالها اللاعبون العديد من التدريبات مع لاعبي جامعة توكاي العريقة، إلى جانب التدريبات المشتركة مع عدد من مراكز ومدارس الجودو في المدينة.

وتعتبر تلك الزيارة هي الثانية لجودو الإمارات لجامعة توكاي، تنفيذاً لبنود الاتفاقية التي وقعتها الإمارات مع الجامعة العريقة في بلد الساموراي 2014، ويشمل المعسكر الذي يستغرق 12 يوما زيارة للعديد من المراكز ومدارس الجودو في اليابان، والمشاركة في التدريبات مع تلك المراكز، إلي جانب المشاركة في البطولة الدولية والتي تأتي في إطار برنامج أعداد اللاعبين من مواليد 2003 و2004.

وبختام المرحلة الأولى من المعسكر غادرت البعثة صباح امس لمدينة فوكوكا لخوض المرحلة الثانية من المعسكر والتي تستمر لمدة أسبوع، ويخوض من خلالها منتخب الناشئين منافسات بطولة اليابان الدولية بمشاركة 25 منتخبا، وتنطلق منافساتها الثلاثاء المقبل، في الوقت الذي يواصل فيه منتخب الشباب برنامجه التدريبي على فترتين صباحية ومسائية، والذي يأتي في إطار البرنامج المعد من قبل اللجنة الفنية باتحاد المصارعة والجودو، الخاص بأعداد المنتخبات الوطنية ووضعها في الجاهزية المطلوبة، التي تضمن لها المنافسة في مختلف البطولات والاستحقاقات المقبلة

وكان رئيس جامعة توكاي اليابانية كيوشي يامادا حرص على أستقبال بعثة منتخبي الجودو التي يترأسها محمد جاسم عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو أمين السر المساعد والمشرف العام على اللعبة بالاتحاد، والذي أهدى رئيس الجامعة درع الاتحاد، تقديراً للجهود التي بذلتها الجامعة لإنجاح المعسكر، التي تمثل مهد لعبة الجودو ومنها تخرج أفضل لاعبي اليابان ممن حققوا العديد من الميداليات في الألعاب الأولمبية.

ومن جانب آخر، حرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو والكيك بوكسينج على التواصل بشكل يومي ومستمر مع البعثة للاطمئنان على اللاعبين وعلى برنامج المعسكر وسير التدريبات اليومية، مطالبا الجميع التمثيل المشرف للدولة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التواجد في البلد التي تعتبر مهد لعبة الجودو ومنها انطلقت للعالم، وبالتالي فإن التواجد بين أفضل لاعبي العالم وخوض التدريبات معهم وتعلم أصول اللعبة من على أرض الواقع عبر التعايش اليومي والاحتكاك مع أولئك اللاعبين والمدربين من شأنه أن ينعكس بشكل كبير وإيجابي على مردود اللاعبين ومستواهم في المستقبل.