أبوظبي تستضيف الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط للكبريت

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط للكبريت في فبراير 2017، والذي يسعى إلى تسليط الضوء على الدور المتنامي للكبريت في المنطقة باعتبارها المنتج الأكبر له عالمياً، فضلاً عن استعراض أهمية الكبريت كسلعة حيوية، وإيجاد منصة يبحث من خلالها الخبراء والمهتمون في القيمة التي تتمتع بها هذه السلعة.

وينعقد مؤتمر الشرق الأوسط للكبريت الذي تنظمه شركة «سي آر يو إيفينتس»، التابعة لشركة «سي آر يو جروب» العاملة في مجال معلومات الأعمال، والتي تُعنى بقطاعات المعادن والتعدين والأسمدة العالمية، في فندق «جميرا أبراج الاتحاد» بأبوظبي خلال الفترة 12- 16 فبراير، برعاية شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بما ينسجم مع رؤية الإمارات التي تستهدف تحقيق التنويع الاقتصادي يقوم على المعرفة، حيث يعتبر الكبريت واحداً من السلع المهمة التي ستساهم في تحقيق هذه الرؤية.

ويجمع المؤتمر المتخصصين في مجال الكبريت عالمياً على الصعيدين التجاري والتقني، ومن المتوقع أن يشمل الحضور مزودين ومنتجين وباحثين وأكاديميين، إلى جانب الكوادر التشغيلية والتقنية وموفري الحلول التكنولوجية. كما يحمل هذا المؤتمر أهمية بالغة لما يقدّمه للمتخصصين العاملين في قطاعات مرتبطة بالكبريت كقطاع الخدمات اللوجستية، والتوزيع والهندسة، إلى جانب وسائل الإعلام المتخصصة، حيث يعتبر الهدف الأساسي لهذا المؤتمر هو تحفيز تبادل المعرفة وتشجيع التعاون في حل التحديات التشغيلية المشتركة، وتوفير الفرص لبناء شبكات علاقات عالية المستوى.

وتقدم الفعالية للحضور مجموعةً من العروض التقديمية وورش العمل وجلسات التدريب والحوار، وتضم برامج تجارية وتقنية وخبراء ورواداً عالميين في القطاع ممن سيحضرون لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول ديناميكيات السوق والتطورات التقنية والتوجهات الحالية، بالإضافة إلى توقعات العرض والطلب. كما سيتاح للحضور فرصة زيارة معرضٍ عالمي المستوى يستعرض أحدث التقنيات المبتكرة المستخدمة في هذا القطاع. وقال نيكولا كوسليت، الرئيس التنفيذي لشركة «سي آر يو إيفينتس»: «يسعدنا تقديم أول مؤتمر متخصص في مجال الكبريت في المنطقة بأبوظبي، في وقت يعتبر مهماً بالنسبة لهذا القطاع، حيث نتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وإمارة أبوظبي بشكلٍ خاص استمراراً في نمو العرض خلال العام المقبل، فضلاً عن الدور الذي تلعبه المنطقة بشكل متزايد في سبيل توفير الكبريت. كما سيمثل المؤتمر منصة مهمة تجمع المعنيين والخبراء في جلساتٍ حوارية تناقش سبل ضمان استمرار نمو وتطور هذا القطاع وازدهاره».

ويعدّ مؤتمر الشرق الأوسط للكبريت 2017 من أحدث الفعاليات المتعلقة بالكبريت من تنظيم «سي آر يو»، وسيمتدّ من 12- 16 فبراير. كما تستضيف شركة معلومات الأعمال «سي آر يو جروب» المؤتمر والمعرض السنوي الدولي للكبريت، وهي الفعالية الرائدة ضمن القطاع في سوق الكبريت وحمض الكبريتيك والتي تنعقد في نوفمبر من كل عام، تجدر الإشارة إلى أنّ مؤتمر الكبريت المقبل سينعقد في أتلانتا بالولايات المتحدة الأميركية في نوفمبر عام 2017.