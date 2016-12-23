المنصوري يبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أرمينيا

دبي (الاتحاد)

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع معالي سورين كارايان وزير التنمية الاقتصادية والاستثمار الأرميني، سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وبناء شراكات استثمارية في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، في ظل ما يتمتع به الجانبان من إمكانيات وقدرات واعدة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بدبي، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وجمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

تناول اللقاء استعراض تطور العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وسبل تعزيز التبادل التجاري والسياحي وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالتركيز على الزراعة والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية والسياحة والطاقة المتجددة والتعدين، إلى جانب التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات.

وشهد اللقاء التنسيق لعقد ملتقى الأعمال الإماراتي الأرميني في شهر مارس المقبل في أبوظبي.