كيم كارداشيان تستغني عن مجوهراتها

أبوظبي (الاتحاد)

ظهرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان في نزهة، مؤخرا، مع طفليها نورث وسانت، من دون ارتداء أي قطعة من مجوهراتها، باستثناء دبلة زواج ذهبية بسيطة بإصبعها. وقد يدل ذلك، بحسب موقع «dailymail»، على أن كيم لم تتعاف بعد من عملية السطو «المرعبة»، التي تعرضت لها في باريس، وسرقة مجوهراتها بقيمة 8,5 مليون دولار.

وكانت كيم «36 سنة» تجلس داخل سيارتها، مع طفليها وصديقتها المقربة بريتني جاستينيو. ووضعت كيم يدها أمام وجهها، عندما لمحت المصورين، بما لفت الانتباه غياب خاتمها الماسي، الذي كانت تزين به إصبعها منذ زواجها من كاني ويست.