«معجم لمصطلحات الترجمة الأدبية»



تاريخ النشر: الأحد 05 نوفمبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) صدر عن منشورات المتوسط - إيطاليا، وبالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية كتاب «معجم المصطلحات الأساسية في الترجمة الأدبية» للكاتب المغربي «محمود عبد الغني». الكتاب صدر أولاً في طبعة المتوسط الفلسطينية المسماة «الأدب أقوى»، وذلك كان بمناسبة اليوم الدولي للترجمة في 30 أيلول، وتصدر الآن طبعته العربية أيضاً، وجاء تقديم الناشر: «نضع بين أيدي القُرّاء والباحثين والمترجمين «المعجم» للتأكيد أولاً على الأهمّيّة البالغة للترجمة في عالم اليوم، وثانياً للوقوف على أمر، مفاده أن الترجمة شديدة الصلة بعلوم وحقول معرفية كثيرة، وثالثاً لإبراز المكانة المركزية التي أصبحت للترجمة في الثقافة العربية اليوم».