مخرجون إماراتيون: العالمية.. حلمنا المنتظر

حركة سينمائية ثرية تشهدها الإمارات هذه الفترة، خصوصاً مع تكاتف بعض الجهات وشركات الإنتاج المعنية بعالم الفن السابع، وتضافر جهود صناع السينما الإماراتيين خصوصاً الشباب، في تقديم إبداعات إماراتية مميزة في الإخراج والكتابة والتمثيل، لإظهار أفلام إماراتية تترك بصمة قوية في وجدان عشاق الفن السابع، من خلال عرض موضوعات تلامس هموم الناس الإنسانية والاجتماعية التي لفتت أنظار صناع السينما من كل أنحاء الوطن العربي والعالم أيضاً، لاسيما أن سينما الإمارات باتت تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الإنجازات المحلية والعربية وكذلك العالمية.

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

وخير دليل على ذلك هو ما قدم في مهرجان «دبي السينمائي» في دورته الـ13 الأخيرة، ففي سابقة هي الأولى من نوعها في عمر المهرجان، أن يتم عرض 13 فيلماً إماراتياً ضمن مسابقة «المهر الإماراتي»، ومن بينها 6 أفلام روائية طويلة منها «المختارون» للمخرج علي مصطفى، و«ليزا» للمخرج أحمد زين، و«الرجال عند الدفن» للمخرج عبد الله الكعبي.. فهذا الزخم الكبير من الأعمال السينمائية أثرت المشهد الفني في الإمارات وأصبح «علامة مسجلة»، يحظى بالاهتمام الواسع وينال الصدى الكبير ويحقق الإنجازات ويحصد الجوائز.

حلم منتظر

المخرجة نجوم الغانم التي شاركت في «دبي السينمائي» بفيلمها «عسل ومطر وغبار»، أكدت أن الحركة السينمائية في الإمارات تطورت ووصلت إلى زخم كبير، وقالت: ما حدث في «دبي السينمائي» بعرضه 13 فيلماً إماراتياً، هو شرف لنا وللإمارات التي أصبحت سباقة في شتى المجالات، فهذا الرقم الكبير لا يدل فقط على الكم بل على الكيف والنوعية أيضاً.