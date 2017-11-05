الشارقة (الاتحاد)

في أمسية شعرية زاخرة بالملاحم البطولية والوطنية، كان زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب على موعد مع عذوبة الكلمة وسِحر المفردة، وشارك في الأمسية التي استضافها المقهى الثقافي، كل من الشاعر السوري فاتح البيوش، والشاعرة الإماراتية مريم النقبي، وأدارها الشاعر والكاتب السوري نوزاد جعدان.

وقدم فاتح ببوش خلال الأمسية مجموعة من الأعمال، من بينها «مهد النور» التي تغنى من خلالها للشارقة، كونها عاصمة الثقافة العربية والإسلامية، والمدينة المحبة للكتاب والوفية للمثقفين والأدباء، وأبرز من خلالها إسهامات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الحقل الثقافي والأدبي والمعرفي.

ومن جانبها قدمت مريم النقبي، التي عُرفت بسجايا الروح، ولُقبت بأخت الشعراء، باقة من القصائد الوطنية والتي بدأتها بـ «شارقة الضياء»، التي سلطت من خلالها الضوء على إمارة الشارقة، باعتبارها محطة الفكر والثقافة والإبداع، كما أبرزت فيها الشخصية الإنسانية لصاحب السمو حاكم الشارقة.

وواصلت النقبي تغنيها بحب الوطن من خلال إلقائها لكل من «دولة الحب»، و«خدمة الوطن»، و«بيرق العز».