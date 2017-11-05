«ألف عنوان وعنوان» تسلم 1001 إصدار إماراتي طبعة أولى

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مبادرة «ألف عنوان وعنوان»، إحدى مبادرات «ثقافة بلا حدود»، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، أمس الأول، عن اختتام مرحلتها الأولى، التي انطلقت على مدار عامي 2016 و2017، وكشفت عن نجاحها في الوصول إلى كل أهداف هذه المرحلة، والمتمثلة في إصدار 1001 عنوان باللغة العربية طبعة أولى، في شتى مجالات المعرفة.

وجاء الإعلان في جناح «ألف عنوان وعنوان»، المشارك في الدورة الـ36 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تقام فعالياتها خلال الفترة من 1 إلى 11 نوفمبر الجاري، بمركز «إكسبو الشارقة».

وفي هذا الصدد، قالت مجد الشحي، مدير مبادرة «ألف عنوان وعنوان»: «نفخر اليوم في مبادرة ألف عنوان وعنوان، بإضافة إنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازات إمارة الشارقة على الصعيد الثقافي والمعرفي، فقد استهدفنا في المرحلة الأولى من المبادرة إصدار 1001 عنوان عربي جديد طبعة أولى، ونجحنا في الوصول إلى ما نصبو إليه، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي حظينا به من قبل الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي».

وأضافت الشحي: «سنبدأ مباشرةً في تنفيذ المرحلة الثانية من ألف عنوان وعنوان مطلع العام المقبل، التي تستهدف دعم 301 عنوان لمؤلفين إماراتيين، و700 عنوان لدور النشر الأعضاء في جمعية الناشرين الإماراتيين، وسيتم تنفيذها على مدى عامي 2018 و2019، بميزانية تقدر بنحو خمسة ملايين درهم، وسيتم في هذه المرة فتح المجال أمام المؤلفين الإماراتيين لتقديم طلباتهم بشكل مباشر إلى إدارة المبادرة، إلى جانب الطلبات الواردة من دور النشر المحلية والعربية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها».

وتنوعت مجالات الكتب التي تم إصدارها في المرحلة الأولى، لتشمل 775 كتاباً مخصصة للأطفال واليافعين، في مؤشر على حجم الاهتمام الكبير بهاتين الفئتين من قبل دور النشر المحلية والعربية العاملة في دولة الإمارات، إضافة إلى 165 كتاباً في الأدب، و20 كتاباً في التنمية البشرية، وتسعة كتب دينية، وستة كتب قانونية، وأربعة كتب عبارة عن دواوين شعرية، وثلاثة كتب في الإدارة، واثنين في التاريخ، و17 كتاباً في المجالات الأخرى.

وكانت المبادرة قد رصدت مبلغ خمسة ملايين درهم، لتمويل الإصدارات المشاركة، بشكل كامل أو جزئي، وذلك وفقاً لنوعية كل إصدار وأهميته، كما وفرت العديد من الخدمات للمؤلفين والناشرين، من بينها الترويج للإصدارات خلال مشاركات المبادرة في معارض الكتب والمهرجانات الثقافية المحلية والعربية والدولية.

كما أطلقت المبادرة في أبريل 2017، خدمة استشارية للناشرين بالتعاون مع «دعيفس محامون ومستشارون قانونيون» وذلك بهدف تقديم الدعم القانوني لدور النشر، وتضمنت هذه الخدمات صياغة ومراجعة العقود بين المؤلفين ودور النشر، وتقديم استشارات قانونية بخصوص تسجيل الحقوق، وفض النزاعات التي تنشأ حول الملكية الفكرية.