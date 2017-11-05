«منشورات القاسمي».. حصن لصون التاريخ

عصام أبو القاسم (الشارقة)

تشغل دار «منشورات القاسمي»، المتخصصة في نشر مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، موقعاً بارزاً في معرض الشارقة للكتاب، وتضم أرففها العديد من المصنفات التاريخية والإبداعية التي تتميز بطبعاتها المجودة والجاذبة. وشهدت الدار التي تأسست 2009، إقبالاً ملحوظاً من جمهور المعرض في أسبوعه الأولى، حيث حرصت فئات عديدة من المجتمع، بخاصة من الباحثين الأكاديميين، على اقتناء المؤلفات الأربعة الجديدة لصاحب السمو حاكم الشارقة التي تزدان بحضورها الدار. وهي «سيرة مدينة» الجزء الثاني، والذي جاء في 310 صفحات من القطع الكبير، إضافة إلى كتاب «مساجلات بين الشيخ سلطان بن صقر القاسمي وصديقه الشيخ محمد بن عبد العزيز الصديقي» في 66 صفحة من القطع المتوسط، وكتاب «إني أدين» الذي جاء في 200 صفحة من القطع الكبير، وثمة كتاب «رحلة بالغة الأهمية.. المخطوطة الكاملة لكتاب دوارتي باربوزا 1565» وهو مجلد ضخم مادته منجزة بثلاث لغات هي العربية والبرتقالية والإنجليزية.

وإلى جانب مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة، تشارك منشورات القاسمي في المعرض بمجموعة من المؤلفات الجديدة لكتّاب عرب، ومنها كتاب «جواهر الدرر في علم مقارنات السور» من تأليف أحمد محمد صافي المستغانمي و«سيرة رائدة» لمنية برناط وهي يتناول حياة 50 رائدة إماراتية في شتى ضروب المعرفة والعمل، إضافة إلى كتاب «جابر عثرات الكرام.. دراسة تكوينية لمسرحيات الدكتور سلطان القاسمي» للباحث محمود كحيلة.

نحو 50 من العناوين المنجزة باللغة العربية كتبها وأعدها صاحب السمو حاكم الشارقة يحتضنها جناح الدار في المعرض، كما قال مصطفى جاويش، رئيس التوزيع في الدار، لـ «الاتحاد»، موضحاً أن مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة تشمل الرواية والمسرح والتاريخ والجغرافيا والسيرة، فهي تضم عشر مسرحيات وأربعة كتب سيرية إضافة لروايتين، فيما هناك نحو 35 كتاباً في التاريخ والجغرافية. وبين هذه المؤلفات هناك نحو ستين منها مترجمة إلى جميع اللغات الحية (الإنجليزية والفرنسية والروسية والألمانية والتركية وسواها).

وإلى جانب مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة هناك عشرون كتاباً لمؤلفين آخرين. وقال جاويش إن «إقبال رواد المعرض على منشورات الدار ينبع من الأهمية العلمية لمؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة، ومن محبة الناس لسموه»، وأوضح أن «الكتب مطبوعة وفق أعلى معايير الجودة وأسعارها رمزية حتى تتيسر للباحثين والطلاب لينتفعوا بما فيها». مشيراً إلى أن بعض منشورات الدار متاحة في نسخ إلكترونية للقراءة مجاناً.

وحول الحضور الدولي لمنشورات القاسمي، ذكر جاويش أن الدار تشارك في جميع معارض الكتب الدولية بالتنسيق مع هيئة الشارقة للكتاب، كما أن منشوراتها متاحة عبر نوافذ البيع التقليدية في سائر إمارات الدولة.