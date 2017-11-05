«ويلتون».. من استحالة المشاركة إلى إنقاذ «الملك»!

علي معالي (الشارقة)

نجح المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري في أن يجتاز أصعب المراحل من خلال قيادته للشارقة في 3 مباريات غاية في الأهمية، حقق في هذه المباريات نتائج يمكن وصفها بـ«المذهلة» في ظل الظروف التي عانى منها الفريق، حيث تعادل مع قطبين كبيرين في الكرة الإماراتية مع شباب الأهلي دبي سلباً، ومع العين 3/ 3، ثم الفوز مساء أمس الأول على نادي الإمارات بهدف نظيف جعل الفريق يتنفس الصعداء بعد فترة «كئيبة» من ضياع النقاط.

ويبدو أن «صقور» الإمارات أصبحوا هم مصدر السعادة بالنسبة للشارقة، فآخر فوز حققه «الملك» بدوري الخليج العربي كان على الإمارات في الجولة 23 من الموسم الماضي بنتيجة 2/ 1، ثم يأتي الفريق وبعد 9 مباريات ليواجه الصقور مجدداً وينتصر عليه في توقيت مهم للغاية لهذا الفريق الذي عانى ندرة الانتصارات مع المدرب البرتغالي بيسيرو، ونجح على استاد خالد بن محمد في فك عقدة الانتصارات والتي ظلت لمدة 810 دقائق.

والمثير في المباراة أن مشاركة المهاجم البرازيلي ويلتون، والذي يمكن وصفه بالمنقذ كانت مستحيلة، على حد قول طبيب الفريق الدكتور ماهر حفيظي، الذي يرى أن ما حدث بتواجد ويلتون في المباراة يعتبر حُلماً كبيراً لم يصدقه، حيث كان يعاني ويلتون من تمزق جزئي في الرباط الداخلي للركبة اليسرى، وهي إصابة تحتاج إلى وقت طويل للراحة، وهو ما جعل العنبري وبناء على نصيحة طبيب الفريق يرفض الزج باللاعب في التدريبات لمدة يومين قبل المباراة، وبالتالي كان الجزء الأكبر في استعادة وتجهيز اللاعب للمباراة بين الطبيب وويلتون نفسه، وما شاهده العنبري من اللاعب كان مفاجأة كبيرة ليس فقط بتسجيل الهدف، ولكن بالتواجد لمدة 90 دقيقة كاملة.

وجاءت مشاركة ويلتون في المباراة رغم مخاوف العنبري بناء على رغبة وإصرار اللاعب في التواجد، خاصة أن الملك يفتقد لعدم وجود اللاعب التشيلي سيزار بيناريس، والذي كان يعاني من إصابة ورفض مدرب الشارقة الزج به سريعاً حتى لا تتفاقم إصابته، وأمام إصرار ويلتون رضخ العنبري لرغبته. وهدف ويلتون هو الثاني له مع الفريق بعد هدفه الأول في مباراة حتا، التي انتهت بفوز حتا 3/ 2، وأصبح لهذا اللاعب محبة خاصة لدى جماهير الملك ليس فقط لهدف أول أمس، بل لأنه يمتلك روحاً عالية في الملعب من خلال تحركات متنوعة ومستمرة ويحتاج فقط إلى صانع ألعاب يموله بالكرات، وهو ما يحاول مواطنه فاندر فييرا القيام به حالياً، وتمني جماهير الشارقة نفسها بأن يعوض ويلتون فقدان الفريق من قبل للبرازيلي فاندرلي، عندما كان متألقاً مع الملك من قبل قبل رحيله إلى نادي النصر.