170 فارساً في «دولية» أبوظبي لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، تنطلق اليوم بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز المؤهلة لكأس العالم، والتي ينظمها نادي أبوظبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، تحت إشراف الاتحاد الدولي على ميدان قفز الحواجز العشبي بنادي أبوظبي للفروسية، وتبدأ منافسات اليوم الأول في الثامنة والنصف صباحاً، وتتألف من ثلاث مسابقات.

وتتضمن البطولة جولة من بطولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم للقفز 2018 من أصل أربع جولات تستضيفها الإمارات على ميادين فروسية القفز في كل من العين أبوظبي والشارقة ودبي على التوالي.

وتقام المنافسات على مدى ثلاثة أيام، وتختتم بشوط الجائزة الكبرة «جراند بري»، وتبلغ إجمالي جوائزها المالية 1,225,500 درهم، ويتوقع أن يشارك فيها 170 فارساً وفارسة يمثلون 25 دولة، هي: الإمارات، السعودية، البحرين، مصر، الأردن، فرنسا، المملكة المتحدة، السويد، النمسا، روسيا، البرتغال، الولايات المتحدة الأميركية، بلجيكا، بولندا، سوريا، الدنمارك، إيطاليا، ألمانيا، هولندا، إيران، تركيا، النرويج، التشيك، إسبانيا، لبنان).

ومن المنتظر أن تجذب السباقات أعداداً كبيرة من الفرسان، خاصة فرسان الفئة الكبرى بدول المجموعة السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية من الذين يهمهم تحقيق أكبر قدر من النقاط المؤهلة للمشاركة في بطولة كأس العالم.