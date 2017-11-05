«الملك» يخطف النصر السادس ويحتفظ بقمة اليد



تاريخ النشر: الأحد 05 نوفمبر 2017 رضا سليم (دبي) واصل فريق الشارقة صدارته لدوري «أقوياء اليد»، بعدما حقق الفوز السادس على التوالي بتغلبه على النصر بفارق هدف 24-23 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأول بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وأنهى الملك الشوط الأول متقدماً 13-9، ورغم سيطرة الضيوف، فإن صاحب الأرض عاد تدريجياً ووصلت النتيجة إلى 24-22 لمصلحة الشارقة قبل دقيقتين من خط النهاية ويحافظ الشرقاوية على النتيجة رغم أن النصر سجل هدفاً ولم يسعفه الوقت لتحقيق التعادل وكسر انتصارات الملك.ويرفع الملك رصيده إلى 18 نقطة متربعاً على القمة دون منافس بعدما أزاح وصيفه النصر من طريقه، بتوسيع الفارق رغم استمراره في الوصافة، في حين حصل العميد على نقطة واحدة ورفع رصيده إلى 13 نقطة، أدار المباراة، محمد ناصر وإسماعيل سالم وعلى الطاولة محمد الشين وصالح الشين، والمراقب جمال سيف. ونجح فريق شباب الأهلي دبي في تحقيق الفوز على الجزيرة 29-27 في المباراة التي أقيمت بصالة مكتوم بن محمد، أدار عبد الله خميس وفاضل غلوم وعلى الطاولة أحمد عبد الرحمن وعدنان الخماسي، والمراقب أحمد حسن، ورفع العين رصيده إلى 12 نقطة، فيما حصل الوصل على نقطة الخسارة ورفع رصيده إلى 11 نقطة. ويأتي الشارقة على قمة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة يليه النصر 13 نقطة وشباب الأهلي دبي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، متساوياً مع العين بنفس الرصيد من النقاط ويحتل الوصل المركز الخامس برصيد 11 نقطة والجزيرة الأخير برصيد 6 نقاط.