53 قفزة في 30 ثانية

رضا سليم (دبي)

شهدت مبادرة «تحدي دبي للياقة» في المهرجان الثالث الذي أقيم على مدار يومين في سكاي دايف دبي، تسجيل رقما قياسيا جديدا في رياضة القفز وذلك على المنصة الخاصة بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث حقق أسامة فوزي المقيم في الدولة، رقما قياسيا جديدا بأدائه 53 قفزة خلال 30 ثانية.

وشهد المهرجان الثالث في يومه الثاني أمس عدد من الفعاليات خلال المهرجان سباق المشي للشخصيات الخارقة الأول من نوعه على الإطلاق في المدينة، حيث امتلأ مرسى دبي بالشخصيات القصصية الخيالية مثل: «سوبرمان»، و«باتمان»، و«وندر وومان»، وآخرين من الأبطال الخارقين الذين تنافسوا من أجل الفوز في تحدّي اللياقة البدنية في مشهد مذهل. كما اجتمع عشاق اليوغا في ساحة «سكاي دايف دبي» للقيام بتمارين يوغا صباحية مع شروق الشمس ضمن إطلالة خلاّبة على مرسى دبي.

وشمل مهرجان اللياقة البدنية، مجموعة متنوعة من أنشطة رياضية امتازت بالجرأة والمغامرة، ورياضات أصحاب الهمم، إضافة إلى الأنشطة الفردية والجماعية، وعروض اللياقة على المسرح. هذا واستمتع المشاركون بتجربة العديد من الفعاليات الرياضية مثل «الباركور»، وسباق الدراجات الهوائية ل «بي إم إكس، والتزلج بالألواح، وتسلق الجدران، والتجذيف، وركوب قوارب الكاياك، وركوب المظلات. كما كانت رياضات أصحاب الهمم إحدى الفعاليات الرئيسية في المهرجان حيث حظي المشاركون بفرصة تجربة رياضات الرجبي وكرة السلة على الكراسي المتحركة، والبوشيا، وكرة الطائرة جلوساً.

وشارك روب«ذا كيلر«إدمندز»، نجم البرنامج التلفزيوني الشهير في المملكة المتحدة «الخاسر الأكبر»، في فعاليات مهرجان اللياقة للمرة الثانية، حيث قدم عرضاً حياً على المسرح الرئيسي، وشجع المشاركين على النشاط البدني عبر مجموعة من النشاطات المستوحاة من برنامجه، كما قدم المدرب الشهير وخبير اللياقة البدنية «ماركو» عرضاّ رياضياً شيقاً على المسرح الرئيسي شمل تمارين مخصصة لعضلات البطن.

ويضم التحدّي الذي يستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، العديد من الأنشطة البدنية الرياضية، بدءاً من الكريكت على الشاطئ، وركوب الدراجات الهوائية، وكرة القدم، والتجذيف على الألواح وقوفاً، وتمارين اليوغا، والرياضات الجماعية، وغيرها الكثير.

وسيقام المهرجان الرابع في «برج بارك» ويركز على أنشطة الأندية الرياضية واستديوهات اللياقة البدنية، التي تكتمل مع وجود وحدات متنقلة مؤقتة وفصول نوادي رياضية خاصة، ويختتم التحدي مهرجاناته في «دبي فستيفال سيتي»، حيث يجتمع المشاركون في احتفالية تكرم إنجازاتهم الفردية والجماعية، مع الاستمتاع بعروض الألعاب النارية، ومشاهدة فعاليات تقام لمرّة واحدة مثل سباق قارب التنين.