شبوة تكرم «شهداء الإمارات» !

شبوة (وام)

انطلقت أمس في محافظة شبوة اليمنية، منافسات بطولة «شهداء الإمارات» للأندية الرياضية، التي تقام تحت شعار «شهداؤكم شهداؤنا»، وسط حضور جماهيري غفير من مختلف مديريات المحافظة.

واستهل حفل افتتاح البطولة، التي تقام بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي «بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة الإماراتية» وجولة على أرضية ملعب نادي الكفاح في مديرية ميفعة أدتها مجموعة طلابية من مدارس المديرية، رفعت لافتات تبادل دولة الإمارات حكومة وشعباً الوفاء بالوفاء تقديراً وعرفاناً لدماء الشهداء.

وأشاد فريق الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة بهذه اللفتة الكريمة من أبناء شبوة عامة، ومديرية ميفعة، في تبني هذه البطولة، موضحاً أن إقامة البطولة تحت شعار «شهداؤكم شهداؤنا»، يعكس مدى عمق الروابط التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين والقيم والعادات والأخلاق الحميدة التي يتصف بها أهل اليمن. وأعلن فريق الهلال الأحمر الإماراتي عن تقديم جوائز نقدية بمبلغ 600 ألف ريال يمني، خصصت لكل من الفريق الفائز بالبطولة والنادي الوصيف، فيما تم تحديد مبلغ 50 ألف ريال لكل من هداف البطولة وأفضل لاعب ومثلها لأفضل حارس مرمى.

من جانبها.. ثمنت اللجنة المنظمة لبطولة «شهداء الإمارات» الجهود التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على كل الجوانب الإنسانية الخدمية والإغاثية واللفتة الكريمة والنوعية بدعم هذا العرس الرياضي والكروي، الذي تشهده مديرية ميفعة ولمدة 8 أيام. وأكدت أن هذه البطولة جاءت تقديراً وتكريماً وعرفاناً لدماء شهداء الواجب من الإمارات، الذين ارتقوا إلى السماء شهداء في وطننا الحبيب ودفاعاً عنه، انطلاقاً من الروابط التاريخية الأصيلة التي تربط أبناء البلدين الشقيقين.

حضر افتتاح البطولة سالم صبيح باعوضة وكيل محافظة شبوة لشؤون المديريات الجنوبية، ومديرو عموم مديريات ميفعة وحبان والروضة وعدد من مديري الإدارات المحلية والكوادر الإدارية والرياضية وجمع غفير من اليمنيين.