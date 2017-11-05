علي الأحمد: الإمارات أكبر شريك عربي لألمانيا

الاتحاد (هامبورغ )

أكد علي الأحمد، سفير الإمارات، لدى ألمانيا، أن الدولة أصبحت أكبر شريك تجاري، على مستوى الدول العربية، خلال السنوات السبع الماضية، مع جمهورية ألمانيا، وأن حجم التجارة بين البلدين يشكل نحو 30% من إجمالي التجارة البينية بين الجمهورية والدول العربية الأخرى.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين ألمانيا والإمارات خلال العام الحالي، من المتوقع أن يصل لنحو 17 مليار دولار وأن أغلب الواردات الألمانية إلى الإمارات مواد تتعلق بالصناعة، وهو ما يؤكد السمعة الجيدة للمنتج الألماني في الأسواق الإماراتية. وأفاد أن هناك تطورا مستمرا في حجم التبادل التجاري بين البلدين وجهودا مستمرة لتطوير العلاقات، ومساعي من الشركات الألمانية لتتخذ من الإمارات مقراً لها في الشرق الأوسط. وكشف، على هامش تصريحات، بمناسبة احتفالية المجموعة بتسلم طائرتها الإيرباصA380 رقم 100 في مقر الشركة المصنعة بمدينة هامبورغ الألمانية أمس الأول، أن الإمارات تستقبل 700 ألف سائح ألماني بصورة سنوية، وأن الكثير منهم لا تعتبر زيارته الأولى، بل سبق وأن جاء للإمارات من قبل، وهو ما يقيس اهتمام وحرص السائح الألماني على تكرار زيارته للإمارات.

وأفاد أن هناك نحو 150 رحلة طيران أسبوعياً بين الإمارات وألمانيا، تهبط على أربع وجهات مباشرة من الإمارات إلى ألمانيا وهي هامبورغ فرانكفورت دوسلدورف وميونيخ وأن هناك مفاوضات مع هيئة الطيران الألماني لإضافة برلين وشتوتغارت، وهو ما يشكل واقع وحجم السياحة والتجارة بين البلدين، وأنها مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، وخاصة وأن هناك تسهيلات في الدخول بين البلدين وإعفاء لمواطني الدولتين من تأشيرة الدخول المسبقة.

وأضاف سفير الدولة لدى ألمانيا، أنه وفي المقابل فإن عدد السياح من مواطني الدولة، المسافرين لألمانيا، في تزايد مستمر أيضاً، إلا أنه لا يوجد إحصاء رسمي بتعداد كافة الزيارات، بينما تسجل استقبال أكثر من 5000 مواطن إماراتي سنوياً لأغراض السياحة العلاجية، حيث بدأت رحلات العلاج في ألمانيا منذ 40 عاماً تقريباً. ولفت على الأحمد إلى وجود 85 طبيباً من مواطني الدولة يدرسون «البورد» الألماني في الطب، خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن السائح الإماراتي بصوة عامة بات يستكشف مدنا جديدة في ألمانيا، وبدأ يتوجه إليها وهو ما يتعزز من خلال الرحلات المباشرة من الإمارات إلى هذه المدن، خلال الفترة المقبلة. وأشاد سفير الدولة لدى ألماني، بما تحقق من إنجاز كبير للدولة وطيران الإمارات باستلام الطائرة رقم 100 من طراز A380 والتي تؤكد مدى التطور المتلاحق في مجال السياحة والطيران بين البلدين.