أحمد بن سعيد: 61 مليار دولار قيمة صفقة طائرات «الإيرباص»

أحمد مرسي (هامبورغ)
كشف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن القيمة المالية الإجمالية لصفقة الطائرات الإيرباص، والبالغ عددها 142 طائرة، تصل لنحو 61 مليار دولار، تسلمت المجموعة منها 100 طائرة، وسيتم تسلم العدد المتبقي «42» خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال، إن 13 طائرة فقط من هذا العدد ذات الدرجتين، رجال الأعمال والأولى، بينما بقية الطائرات تتميز بدرجاتها الثلاث في السفر.
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وأضاف سموه، أن المجموعة مستمرة في تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، على متن هذه الطائرة، وكذلك في العدد المتبقي استلامه من هذا الطراز، بإضافات سيتم الإعلان عنها في معرض دبي للطيران المقبل.وأشار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إلى أن هناك 48 وجهة عالمية، تستقبل طائرات a380 تشمل القارات الست، وأن معظمها يكون على الخطوط الطويلة، إضافة إلى بعض الخطوط الصغيرة مثل جدة والكويت.
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