أحمد بن سعيد: 61 مليار دولار قيمة صفقة طائرات «الإيرباص»

أحمد مرسي (هامبورغ)

كشف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن القيمة المالية الإجمالية لصفقة الطائرات الإيرباص، والبالغ عددها 142 طائرة، تصل لنحو 61 مليار دولار، تسلمت المجموعة منها 100 طائرة، وسيتم تسلم العدد المتبقي «42» خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال، إن 13 طائرة فقط من هذا العدد ذات الدرجتين، رجال الأعمال والأولى، بينما بقية الطائرات تتميز بدرجاتها الثلاث في السفر.

وأكد سموه، في مؤتمر صحفي، على هامش احتفالية المجموعة بتسلم طائرتها الإيرباص A380 رقم 100 في مقر الشركة المصنعة بمدينة هامبورغ الألمانية أمس الأول، أن «طيران الإمارات»، وقعت أول عقد في عام 2000 لشراء هذا الطراز من الإيرباص، وفي عام 2008 تسلمت أول طائراتها، وأنها قامت بإدخال بعض الميزات الخاصة بالناقلة عليها، من خلال «بصمة إماراتية»، كإضافة ميزات للمسافرين عليها.

وأضاف سموه، أن المجموعة مستمرة في تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، على متن هذه الطائرة، وكذلك في العدد المتبقي استلامه من هذا الطراز، بإضافات سيتم الإعلان عنها في معرض دبي للطيران المقبل.وأشار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إلى أن هناك 48 وجهة عالمية، تستقبل طائرات a380 تشمل القارات الست، وأن معظمها يكون على الخطوط الطويلة، إضافة إلى بعض الخطوط الصغيرة مثل جدة والكويت.