«بي إم دبليو» تستدعي 1.4 مليون سيارة بأميركا الشمالية

نيويورك (د ب أ)

استدعت شركة «بي إم دبليو» الألمانية لصناعة السيارات الفارهة نحو 1.4 مليون سيارة في أميركا الشمالية بسبب مخاطر اشتعال حريق في العديد من طرازاتها، وذلك حسبما كشفت وثائق من الإدارة الأميركية الوطنية لسلامة الحركة على الطرق السريعة. غير أن «بي إم دبليو» قدرت في بيان عدد السيارات المسترجعة بنحو مليون سيارة فقط.

وتشمل الخطوة عمليتي استدعاء منفصلتين للسيارات المعنية وهي من فئات 3 و5 وكذلك فئات إكس 5 وإكس 3 وزد 3 وزد 4 وهي طرازات تم تصنيعها بين عامي 2006 و2011. وضمت عملية الاستدعاء الأولى أكثر من 740 ألف سيارة، حيث يمكن لعيب في جزء من المحرك أن يتسبب في دوائر كهربائية قصيرة (ماس كهربائي). وأبلغت الشركة الألمانية الإدارة الأميركية لسلامة الحركة على الطرق السريعة أنه على حد علمها لا يوجد أي حوادث أو إصابات تتعلق بهذه المسألة.

وتم في عملية الاستدعاء الثانية استدعاء نحو 673 ألف سيارة نظرا لوجود خطر ارتفاع درجة الحرارة بأكثر من اللازم واشتعال النار بأحد الكابلات بسبب عيوب في التسخين وتكييف الهواء.

ووفقا للشركة، قالت إنها تلقت تقارير عن وقوع أربعة حوادث ثلاثة منها قيل إن تلك العيوب تسببت في الحادث.