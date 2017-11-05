مستثمرو «الصخري» يتطلعون لزيادة الإمدادات

هيوستن (رويترز)

يبلغ منتجو النفط الصخري الأميركي، المستثمرين الذين نفد صبرهم انتظاراً لتحسن العائد، أن بإمكانهم الاستمرار في زيادة إنتاج النفط بقوة، في الوقت الذي سيواصلون فيه جني المال لمصلحة المساهمين.

ودفع المستثمرون كبار الشركات المنتجة للنفط الصخري الأميركي إلى التركيز على العائدات بدلاً من زيادة الإنتاج، في إجراء ينذر بتباطؤ نمو الإمدادات الذي نتج عن ثورة النفط الصخري في أكبر بلد مستهلك للخام في العالم.

وبالنسبة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ستكون المكاسب الناتجة عن تباطؤ إنتاج النفط الصخري محل ترحيب. وكانت المنظمة فرضت هذا العام قيوداً على إنتاج أعضائها النفطي للتخلص من تخمة المعروض في الأسواق العالمية، وزيادة أسعار الخام، لتجد أن المكاسب التي حققها النفط الصخري الأميركي والصادرات القياسية تقوض الأثر الناتج عن تلك القيود.

لكن في تصريحات في إعلانات نتائج الأرباح للربع الثالث في الآونة الأخيرة، أشار مسؤولون تنفيذيون في شركات النفط الصخري إلى أنهم يتوقعون زيادة الإيرادات والإنتاج. وتوقع ما لا يقل عن سبع من أكبر شركات النفط الصخري الأميركي، ومن بينها نوبل إنرجي وديفون إنرجي، زيادة الإنتاج بنسبة عشرة بالمئة أو أكثر خلال الربع الحالي في الحوض الواقع غرب تكساس ونيو مكسيكو.