أبوظبي تشارك في معرض سوق السفر العالمي في لندن بجناح يضم 40 عارضاً

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في معرض سوق السفر العالمي في لندن، الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري. ويركز المعرض في دورته الحالية على السياحة الثقافية، كما تركز مشاركة الدائرة هذا العام على الترويج لأبوظبي باعتبارها وجهة متميزة للزوار من المملكة المتحدة والدول الأوروبية المجاورة.

ويعتبر معرض سوق السفر العالمي بلندن أكبر تجمع للجهات الحكومية والمؤسسات والشركات العاملة في مجال السفر والسياحة والاستثمار السياحي والنقل الجوي، كما يلقي الضوء على أحدث التقنيات المتبعة في سوق السفر العالمي، ويستقطب المعرض سنوياً نحو 5000 مؤسسة من 188 دولة. كما يحظى سنوياً باهتمام أكثر من 3000 من ممثلي من وسائل الإعلام، وقرابة 4200 من خبراء الصناعة، إضافة إلى 50 ألف زائر، وشهدت الدورة السابقة من المعرض وعلى مدار 3 أيام تحقيق عوائد للعارضين وصلت قيمتها إلى 2.8 مليار إسترليني (13.6 مليار درهم إماراتي).

وتتقدم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وفداً مكوناً من 40 عارضاً، يتضمن الفنادق والمنتجعات والوجهات والشركات السياحية، ويغطي جناح أبوظبي مساحة 609 أمتار مربعة، يقدم من خلاله متحف اللوفر أبوظبي، وذلك بمناسبة الافتتاح المرتقب للمتحف العالمي يوم 11 نوفمبر الجاري.

وحول مشاركة هذا العام، قال سيف سعيد غباش، مدير عام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يعتبر معرض سوق السفر العالمي في لندن من أهم فعاليات الصناعة وفرصة سنوية فريدة من نوعها لتسليط المزيد من الأضواء على الزخم الثقافي المتنامي الذي تشهده الساحة الثقافية والسياحة في أبوظبي، كما يعتبر الحدث منصة للتواصل مع باقي العارضين والزوار للارتقاء بوعيهم تجاه الإمارة، وما تمتلكه من إرث ثقافي وإنساني عريق ترغب في مشاركته مع العالم، ووجهات سياحية وترفيهية عالمية المستوى».

وأضاف غباش: «تعتبر المملكة المتحدة من أهم الأسواق بالنسبة لقطاع السياحة والسفر في أبوظبي، وتأتي في المرتبة الثالثة على قائمة أهم الوجهات العالمية المصدرة للسياح إلى الإمارة، كما يسجل الزوار من المملكة المتحدة ليالي سياحية أطول من غيرهم في قطاع الضيافة، سواء في الفنادق أو المنتجعات. وبناء على بيانات العام الجاري وحتى سبتمبر 2017، فقد تم تسجيل نمو بنسبة 5% في عدد الزوار من السوق البريطانية، مقارنة مع الفترة نفسها عام 2016. وعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وقد سجل الزوار من المملكة المتحدة نسب نمو مضاعفة، ولذا فنحن حريصون على تحديث معارفهم ومعلوماتهم باستمرار حول كل ما هو جديد في أبوظبي، وما لدينا من مقومات وقدرات تؤهلنا للترويج لأبوظبي باعتبارها وجهة عالمية مفضلة للزيارة على مدار العام».

وتم حجز موقع جناح أبوظبي في قاعة S2 وS3 منصات رقم ME200، ME201، ME204، بمركز إكسل بلندن. وتعود إلى جناح أبوظبي هذا العام مجموعة كبيرة الشركات والوجهات السياحية في أبوظبي، من بينها جزيرة ياس، والاتحاد للطيران وجامع الشيخ زايد الكبير، كما يستضيف 15 عارضاً جديداً، من بينهم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي، وشرطة السياحة، وشركة تطوير الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى الفنادق والمنتجعات.

ويسلط جناح أبوظبي في سوق السفر العالمي في لندن على المناسبة الأبرز على أجندة الأحداث الثقافية لهذا العام، وهو الافتتاح المرتقب محلياً وعالمياً لمتحف اللوفر أبوظبي يوم 11 نوفمبر في جزيرة السعديات، والذي يقدم لأول مرة في العالم العربي أول متحف عالمي.