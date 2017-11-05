«الإمارات للطاقة النووية» تنظم منتديات للتوعية المجتمعية بأبوظبي والظفرة

أبوظبي (الاتحاد)
تنظم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منتديات مجتمعية في إمارة أبوظبي هذا الأسبوع، في مجمع بينونة التعليمي بمنطقة «الظفرة»، يوم الاثنين 6 نوفمبر، وفي مركز مؤتمرات جامعة زايد بأبوظبي يوم الأربعاء 8 نوفمبر، ضمن التزامها بالتواصل المستمر مع المجتمع ورفع مستوى الوعي بالبرنامج النووي السلمي الإماراتي.
وأوضحت المؤسسة أن المنتديات مفتوحة للجميع وستسلط الضوء على أهمية الطاقة النووية السلمية الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة كمصدر أساسي للطاقة الكهربائية ومساهمتها في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة على المدى الطويل. وسيحضر المنتديات المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وعدد من كبار الموظفين، الذين سيقدمون شروحاً تفصيلية عن آخر مستجدات المشروع والخطوات المقبلة.
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وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي «هنالك ضرورة لمواصلة التفاعل المفتوح مع مجتمع الدولة في الوقت الذي نحرز فيه تقدماً على صعيد تطوير البرنامج النووي السلمي للدولة، حيث نهدف إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة بقطاع الطاقة النووية إلى جانب تمكين الحضور في المنتديات من الاطلاع على أهمية إنتاج طاقة نووية سلمية آمنة وموثوقة ومستدامة وصديقة للبيئة».
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وعقدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية خمس جلسات توعوية هذا العام، مع الشركاء الرئيسيين الذي يقدمون دعما لمشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وذلك بهدف تمتين العلاقة مع الشركاء واطلاعهم على آخر مستجدات المشروع النووي السلمي الإماراتي.