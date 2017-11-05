أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي مؤخراً، إطلاق مبادرة رخصة تجارية باسم «تاجر أبوظبي» لا تتطلب شرط تقديم عقد إيجار وعقد تأسيس في مرحلتها الأولى، وهي تقتصر على مواطني دولة الإمارات، إضافة إلى تخصيص عدد من الأنشطة لمواطني المملكة العربية السعودية الشقيقة يتم إصدارها إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للدائرة أو تطبيق «ADBC» وذلك بشكل سريع في خطوتين فقط، هما إدخال البيانات وإجراء عملية الدفع بعد المراجعة والتدقيق من قبل مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة.

وتأتي مبادرة «تاجر أبوظبي» في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة، بهدف خلق تنوع مستدام لاقتصاد أبوظبي، يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، ويشجّع على المشروعات الاستثمارية الخاصة، وزيادة إقبال الأفراد، خاصة من المواطنين عليها من خلال تسهيل الإجراءات والمتطلبات بما يمكنهم من تحويل أفكارهم وابتكاراتهم واختراعاتهم إلى مشروع تجاري ناجح.

كما أعلن مؤخراً مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، إطلاق رخصة «رواد الصناعة» بالشكل القانوني «مؤسسة فردية»، وتصدر خلال 15 دقيقة فقط، ومدة صلاحيتها عام دون الحاجة إلى اشتراط توفير أرض صناعية أو عقد تأسيس. وتهدف رخصة «رواد الصناعة» التي يتم إصدارها من خلال نظام مركز أبوظبي للأعمال للتراخيص الاقتصادية إلى تمكين المستثمرين من رجال الأعمال المواطنين من تأسيس نشاطهم الاستثماري وإعطائهم الوقت الكافي لتوفير متطلبات المشروع كافة من أرض صناعية ورخصة بناء وجلب الآلات والمعدات اللازمة وفق المقاييس والمعايير المطلوبة، وغيرها من المتطلبات الأخرى.