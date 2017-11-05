%6 مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة

أبوظبي (الاتحاد)
قال خليفة المنصوري وكيل اقتصادية أبوظبي بالإنابة: «إن القطاع الصناعي يشكل 6% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة»، مؤكداً أن القطاع الصناعي ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.
ولفت إلى أن الحكومة تتوجه إلى قطاعات أخرى بصورة كبيرة لتحقيق معدلات نمو عالية تستقطب المواطنين والوافدين للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة وفي هذه القطاعات وأبرزها القطاع المالي والسياحي والتعليمي والصحي.
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وأوضح في هذا السياق، أن الاستراتيجية تستهدف تنشيط قطاعات جديدة تعتبر ذات أولوية لدى الحكومة مثل قطاعات صناعة المواد الغذائية والصناعات الدوائية وأيضاً الطاقة المتجددة.
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