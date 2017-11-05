%6 مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة

أبوظبي (الاتحاد)

قال خليفة المنصوري وكيل اقتصادية أبوظبي بالإنابة: «إن القطاع الصناعي يشكل 6% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة»، مؤكداً أن القطاع الصناعي ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

ولفت إلى أن الحكومة تتوجه إلى قطاعات أخرى بصورة كبيرة لتحقيق معدلات نمو عالية تستقطب المواطنين والوافدين للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة وفي هذه القطاعات وأبرزها القطاع المالي والسياحي والتعليمي والصحي.

وأشار المنصوري، إلى أن مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة حدد أهم أهدافه الاستراتيجية للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي وفق الاستراتيجية الصناعية للإمارة 2017-2021، حيث حددت 5 صناعات مستهدفة ذات أولوية، وهي الطيران والدفاع والمعدات الصناعية والمنتجات البلاستيكية ومنتجات المعادن المشتقة بحيث تكون هذه القطاعات مدعومة من قبل الصناعات الرئيسية والقائمة حالياً في الإمارة وهي الحديد والصلب والألمونيوم والبتروكيماويات.

وأوضح في هذا السياق، أن الاستراتيجية تستهدف تنشيط قطاعات جديدة تعتبر ذات أولوية لدى الحكومة مثل قطاعات صناعة المواد الغذائية والصناعات الدوائية وأيضاً الطاقة المتجددة.