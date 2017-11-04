سياسيون بحرينيون: آن الأوان لتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون

أبوظبي (موقع 24)

أكدت شخصيات نيابية وسياسية ورسمية بحرينية تأييدها لتوجهات عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، باتخاذ إجراءات أكثر حزماً تجاه قطر.

وأعلن رئيس مجلس النواب البحريني السيد أحمد بن إبراهيم الملا، الدعم النيابي لما أكده الملك حول وقف مملكة البحرين حضور أي قمة أو اجتماع خليجي، طالما استمرت قطر في نهج عدم احترام المواثيق والمعاهدات والروابط التي قام عليها مجلس التعاون، وممارسة سياسات تستهدف أمن الدول الأعضاء في مجلس التعاون، مطالباً قطر بتصحيح نهجها والعودة إلى رشدها، وأن تستجيب لمطالب الدول التي عانت منها الكثير.

وأكد رئيس مجلس النواب أن السلطة التشريعية ستعمل جاهدة على مواصلة التعاون المثمر والفعال مع السلطة التنفيذية لتعظيم الإنجاز، وبما يعزز المسيرة الديمقراطية، ويدعم التوجهات الهادفة نحو المزيد من البناء والتنمية.

وشدد الملا على أن مجلس النواب سيواصل مضاعفة الجهد والعمل في وضع التشريعات والقوانين من أجل دحر الإرهاب وهزيمته، والتصدي بكل الإجراءات لكل عمل جبان يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.