شيخ الأزهر الشخصية الإسلامية الأكثر تأثيراً في العالم

أحمد شعبان (القاهرة)

تصدَّر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قائمة الشخصيات المسلمة الأكثر تأثيراً في العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي، في الاستطلاع السنوي الذي يُجريه المركز الإسلامي المَلكيّ للدراسات الاستراتيجية، بالعاصمة الأردنية «عَمَّان»، حول أكثر 500 شخصية مسلمة تأثيرًا في العالم. وأشار المركز، في إطار استعراضه لحيثيات هذا الاختيار، إلى أن الإمام الأكبر يمتد تأثيره العلمي إلى جميع المسلمين في العالم، من خلال تقلده مشيخة الأزهر الشريف، لافتاً إلى دفاع الإمام الأكبر عن التراث الإسلامي، وتأكيده على أهمية تعليم هذا التراث لطلاب العلم بالأزهر الذين يعتبرهم بمثابة سفراء للإسلام في العالم.

وأوضح المركز أن الإمام الأكبر قام بدورٍ بارزٍ في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، حيث نظم العديد من المبادرات والمؤتمرات في هذا الشأن، كما قبل دعوة من البابا فرانسيس لزيارة الفاتيكان في مايو من العام 2016 في أول زيارة لشيخ للأزهر. ولفت المركز إلى أن شيخ الأزهر يقود منظومة التعليم الأزهري، التي تضم أكثر من مليوني طالب، في مختلف المراحل التعليمية، من بينهم أكثر من 300 ألف طالب يدرسون في جامعة الأزهر، التي تعد ثاني أقدم جامعة في العالم، حيث تعمل منذ عام 975م، وتمثل مركزاً لتعليم الإسلام السني في العالم، وقد ارتفع عدد كليات الجامعة من ثلاث كليات في عام 1905 إلى 72 كلية في الوقت الحالي، فضلاً عما يقرب من مليوني طالب يدرسون بالمعاهد الأزهرية.