إيطاليا تضبط أقراصاً مخدرة كانت ستباع لتمويل «داعش»



تاريخ النشر: السبت 04 نوفمبر 2017 روما (وكالات) قال رئيس محكمة في جنوب إيطاليا، أمس، إن السلطات ضبطت أكثر من 24 مليون قرص من الترامادول كان تنظيم «داعش» ينوي بيعها لتمويل هجمات في أنحاء العالم، وأفاد بيان بأن شرطة الأموال ومسؤولي الجمارك ضبطوا الأقراص في ميناء جويا تورو أكبر الموانئ الإيطالية، وتعاونت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية في التحقيق. وظهرت قوات الشرطة في تسجيل مصور وهي تفتح حاوية مليئة بصناديق الترامادول، وهو مسكن قوي للألم، لا يصرف عادة إلا بموجب تذكرة «روشتة» طبية، وقال البيان إن الكمية المضبوطة تساوي 50 مليون يورو بالنظر إلى أن متوسط سعر القرص الواحد يبلغ نحو 2 يورو. وقال محققون أجانب للمحكمة الواقعة في مدنية ريجيو كالابريا، إن الأقراص تخص «داعش». وقال فيدريكو كافيرو دي راهو، كبير ممثلي الادعاء في ريجيو كالابريا، إن مبيعات الأقراص المخدرة كان «يديرها مباشرة تنظيم «داعش» لتمويل الأنشطة الإرهابية» في أنحاء العالم. وأضاف «كان جزء من الأرباح غير المشروعة لتجارتهم سيستخدم لتمويل الجماعات المتطرفة في ليبيا وسوريا والعراق».