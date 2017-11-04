تقرير: إسرائيل اعتقلت 500 فلسطيني في أكتوبر

رام الله (وكالات)

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى صعدت خلال شهر أكتوبر الماضى من حملات الاعتقال التعسفية ضد الفلسطينيين، ورصد المركز في تقريره الشهرى حول الاعتقالات (500) حالة اعتقال من بينهم (70) طفلاً قاصراً، و(9 ) نساء.واحتلت مدينة القدس المرتبة الأعلى في نسبة الاعتقالات، حيث وصلت حالات الاعتقال إلى ما يقارب (180) حالة، من بينهم 45 حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال في ليلة واحدة في بلدة العيساوية بالقدس.

وأوضح الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بأن التقرير رصد (15) حالة اعتقال من قطاع غزة خلال الشهر الماضي أربعة منهم كانوا صيادين اعتقلوا خلال ممارسة عملهم مقابل شواطئ القطاع، وعلى حاجز بيت حانون،‏‏ أيرز اعتقلت مدرب رياضة التايكواندو«محمود عبدو» أثناء مغادرته قطاع غزة للضفة، كما اعتقلت المريض «عبدالرحمن سامى أبو لحية»(33 عاماً) خلال مغادرته القطاع بهدف السفر إلى الأردن لتلقي العلاج، بينما اعتقلت (9) آخرين خلال محاولتهم التسلل للعمل على الحدود الشرقية للقطاع.وأوضح «الأشقر» أن سلطات الاحتلال شنت الشهر الماضي حملة قمعية بحق المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، حيث اقتحمت مقرات 6 مؤسسات إعلامية هي شركة «ترانس ميديا» و «رامسات»، و«بال ميديا»، والتي تُقدِّم خدمات إعلامية لوسائل إعلام فلسطينية وعربية ودولية، كما اقتحمت مقر قناة القدس وقناة الأقصى وصادرت معداتها وأغلقت أبوابها بقضبان الحديد والشمع الأحمر لمدة 6 أشهر بدعوى التحريض، فيما اعتقلت 4 صحفيين.