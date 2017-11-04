أردوغان: قد نوسع عملياتنا العسكرية في سوريا

انقرة (وكالات)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، إن أنقرة قد توسّع نطاق عملياتها العسكرية في شمالي سوريا، وذلك بعد أكثر من عام من توغلها في الأراضي السورية لأول مرة في أغسطس 2016.

وأضاف أردوغان في تغريدات نشرها حساب التلفزيون التركي باللغة العربية في تويتر: «قد نوسّع عملياتنا العسكرية في جرابلس وإدلب في سوريا إلى مناطق أخرى في أية لحظة».

وتابع أردوغان: «سنقضي على مواقع الإرهابيين في سوريا والعراق، وسنجفف كافة مستنقعات الإرهاب خارج حدودنا. واستطعنا أن نحقق ذلك في الباب وجرابلس وإدلب».

وبدأ التدخل العسكري التركي في سوريا، الذي أطلقت أنقرة عليه اسم «عملية درع الفرات»، في 24 أغسطس 2016، حيث تمركزت المعارك في بلدة جرابلس الحدودية.

وقال أردوغان في اليوم الأول من العملية آنذاك، إنها موجهة ضد داعش و«الجماعات الإرهابية» السورية الكردية «التي تهدد بلدنا في شمالي سوريا»، في أول هجوم منسق بين تركيا والتحالف الدولي ضد داعش.