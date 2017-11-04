«الشاطئية» يحقق الفوز الأول في «القارات»

رضا سليم (دبي)

حقق منتخبنا الوطني أول فوز له في كأس القارات الشاطئية لكرة القدم، التي يسدل عليها الستار مساء اليوم بمنطقة مراسي الخليج التجاري على قناة دبي المائية، بعد فوزه على باراجواي أمس بنتيجة 4-1، ليلتقي اليوم مع منتخب مصر الذي فاز على المكسيك 6-5 في الوقت الإضافي، على المركزين الخامس والسادس، فيما يلعب المكسيك وباراجواي على المركزين السابع والثامن.

وتحتضن دبي الليلة حفل جوائز تكريم الأفضل في كرة القدم الشاطئية لعام 2017، الذي يعرف باسم «ليلة النجوم»، والذي تنظمه لجنة الكرة الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ومجلس دبي الرياضي، ويتم فيه اختيار أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل مدرب وأفضل حارس مرمى على مستوى العالم.

وجاء اختيار قائمة المرشحين بناء على تصويت اللاعبين والمدربين من حول العالم، حيث تضم قائمة المرشحين النهائيين لأفضل لاعب في العالم، كلا من: البرازيلي برونو أكزافير، والبرازيلي ماوريسينهو، والإيراني أحمد زاده.

وتضم قائمة المرشحات للجائزة في العالم، الإنجليزية سارة كيمبسون، والهولندية جروتسي فان دين بيرج، والبرازيلية لاتيسيا فيلار، وفي قائمة أفضل مدرب يتنافس على الجائزة فاز كل من: البرازيلي ألبرتو كوستا الذي قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم، والبرتغالي مارلو نارسيسو، والإيراني محمد حسين، فيما يتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى: البرازيلي ماو، والإيراني بيمان حسيني والروسي ماكسيم شوزكوف.

ومن ناحية أخرى، عقد مجلس دبي الرياضي ولجنة الكرة الشاطئية في الاتحاد الدولي، مراسم توقيع العقد رسمياً لمواصلة احتضان دبي بطولة كأس القارات حتى عام 2020، لتواصل البطولة مشوارها في «دانة الدنيا» التي انطلقت منها عام 2011.

وقام بتوقيع العقد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وجوان كوسكو المدير التنفيذي للجنة الكرة الشاطئية في الاتحاد الدولي «فيفا».

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: البطولة ولدت في دبي وستكون مستمرة حتى 2020، بعد النجاحات التي حققتها بجذبها أفضل المنتخبات على مستوى العالم، والتي أصبحت متغيرة سنوياً في ظل التنافس في مختلف القارات، وسعي الجميع للمشاركة والتواجد فيها لما وجدوه من روعة التنظيم وقوة المنافسات.

وفيما يتعلق بتزامن تمديد البطولة حتى 2020، وهو موعد استضافة دبي إكسبو 2020 أيضاً، قال: الكل يهدف للوصول إلى 2020، وهو حلم بالنسبة لنا أن نقدم هذه الإضافة، بما يؤكد أن الاختيار موفق من اللجنة المنظمة بهذا التوقيت.