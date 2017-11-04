منتخب الشباب يتحدى نيبال بطموح الصدارة

بشكيك (الاتحاد)

يخوض منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم، في الثالثة من ظهر اليوم، مباراته الثانية في المجموعة الأولى لتصفيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً، المؤهلة إلى كأس آسيا 2018 بإندونيسيا، أمام نظيره منتخب النيبال على ستاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك، فيما يفتتح البحرين وقرغيزستان مباريات الجولة الثالثة في المباراة الأولى التي تنطلق في الواحدة ظهراً.

ويرفع «الأبيض» شعار التمسك بصدارة المجموعة، والتي حققها بفوزه العريض في الجولة الأولى أمام عمان 5-1، برصيد ثلاثة نقاط وبفارق الأهداف أمام البحرين وعمان وقرغيزستان، في حين لا زال رصيد نيبال خالياً من النقاط بالخسارة في مباراتين، وكانت الجولة الثانية والتي أقيمت أمس الأول شهدت فوز البحرين على نيبال 4-0، وعمان على قرغيزستان المضيفة 3-0، فيما كان منتخبنا في الراحة.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات العشر، إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني، لتنضم إلى إندونيسيا المضيفة، التي حصلت على بطاقة التأهل المباشر، وفي حالة حصول إندونيسيا على أحد المراكز المؤهلة للنهائيات، فإن سادس أفضل فريق يحصل على المركز الثاني سوف يحصل على بطاقة التأهل.

ويخوض منتخبنا المواجهة المرتقبة اليوم، بصفوف مكتملة، ووسط روح معنوية عالية، بعد فوزه في مباراة الجولة الأولى، في الوقت الذي شدد فيه الصربي درولفيتش على ضرورة التحلي بالتركيز خلال المباراة، واحترام المنافس، بغض النظر عن خسارته في مباراتين على التوالي أمام قرغيزستان 0-2، والبحرين 0-4.

ويعول الفريق على جاهزية الرباعي علي صالح، أحمد فوزي، ماجد راشد «القائد»، وخلفان النوبي، والذين نجحوا في تسجيل خماسية في مباراة الجولة الأولى، فيما سيكون سهيل المطوع حارس الأبيض «الأساسي» جاهزاً لمباراة اليوم، بعدما قدم مستوى مميزاً في الجولة الأولى رغم استقبال شباكه هدفاً من خطأ دفاعي.

وكشف سهيل أنه كان الخيار الثالث للجهاز الفني حين تم استدعاؤه إلى قائمة منتخبنا الوطني للشباب في العام 2016، التي مثلت بداية مراحل الإعداد، حيث وضع لنفسه هدفا بأن يكون الخيار الأول في أول استحقاق رسمي، وهو ما نجح في بلوغه بمشاركته ضمن التشكيلة الأساسية التي خاضت المباراة الأولى لـ «الأبيض الشاب» في التصفيات الآسيوية والتي فاز فيها بخمسة أهداف مقابل هدف للمنتخب العماني.