آشوك تزيح بيس وتتسلق نحو القمة

شمسه سيف (أبوظبي)
واصلت بطولة فاطمة بنت مبارك المفتوحة لجولف السيدات أمس، منافسات الجولة الأولى من مرحلة التصفيات على أرض نادي جولف شاطئ السعديات، والتي شهدت تسلق «آديتي آشوك» على حساب «لي آن بيس» ضمن جدول الترتيب بفارق ضربتين تحت المعدل، لتحتدم المنافسة بينها وبين شايان وودز على اللقب في اليوم الأخير يوم الغد.
وحافظت آديتي آشوك على أدائها القوي الذي قدمته منذ انطلاق البطولة، على الرغم من تحقيقها ضربة فوق المعدل في 3 حفر، إلا أن تسجيلها ضربة تحت المعدل في 7 حفر، كان كافيا لتسجيلها مجموع 15 ضربة تحت المعدل، وتصدر جدول الترتيب.
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وتتقاسم لي آن بيس المركز الثالث مناصفة مع الإنجليزية إليانور جيفينز التي سجلت ضربة تحت المعدل في 6 حفر، وضربتين تحت المعدل في الحفرة 11، والمعدل في بقية الحفر، لتحافظ على فرصها في الفوز باللقب في حال تقديم أداء مشابه في اليوم الأخير وتعثر المتصدرين.
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