الهومنتمن بطلاً لـ «كأس طيران الإمارات» للأندية

المغرب (حسن الخميس)

توج فريق الهومنتمن اللبناني بطلاً لبطولة الأندية العربية الـ30 لكرة السلة، التي أقيمت على كأس طيران الإمارات، بعد فوزه على فريق سلا المغربي مضيف البطولة 99 /‏‏ 98، بعد مباراة ماراثونية مثيرة، توج في ختامها ممثل الأندية اللبنانية بعد وقت إضافي، عقب تعادل الفريقين 81/‏‏ 81 في نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وفي مباراة سابقة لموقعة البطل والوصيف، لم يجد فريق الجزيرة المصري صاحب المركز الثالث، أي صعوبة في تحقيق الفوز على فريق المجمع البترولي الجزائري الرابع، ليحصل الجزيرة على برونزية البطولة.

وتوج الفرق الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولى في البطولة التي جرت برعاية طيران الإمارات وقناة دبي الرياضية، ونظمها الاتحاد العربي بمشاركة 12 فريقاً، الأمير طلال بن بدر رئيس اتحاد اللجان العربية الأولمبية ضيف شرف ختام البطولة، واللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة.

وبالعودة إلى المشهد الأخير في البطولة وتحديداً مباراة اللقب التي جاءت حماسية، حيث ساندت الجماهير المغربية فريق سلا بقوة، وسط إصرار فريق الهومنتمن اللبناني، لذا جاءت المباراة حافلة بالأداء الجميل والإثارة، واستحق في ختامها فريق الهومنتمن الفوز باللقب، كونه كان الأفضل طيلة المباراة ولمتقدم دائماً بفارق كبير، وصل في نهاية الربع الأول لفارق 11 نقطة وبنتيجة 26 /‏‏ 15، وإلى 9 نقاط في نهاية الربع الثاني، الذي انتهى 43 /‏‏ 34، وإلى 15 نقطة مع نهاية الربع الثالث بنتيجة 63 /‏‏ 48، ورغم ذلك كله نجح فريق سلا في تضييق الفارق حتى استطاع قبل نهاية الفترة الرابعة تحقيق التعادل لأول مرة في المباراة 79 /‏‏ 79، وتقدم لأول مرة 81 /‏‏ 79، ولكن نجح الفريق اللبناني من معادلة النتيجة مع الثانية الأخيرة من عمر المباراة 81 /‏‏ 81.

وخلال الوقت الإضافي عاد الفريق اللبناني للسيطرة من جديد، وبسط هيمنته بفضل لاعبيه المحترفين بقيادة إسماعيل أحمد، لينهي المباراة فائزاً وسط فرحة قلة من جماهير الجالية اللبنانية بالمغرب.

من جانبه، بارك إسماعيل القرقاوي فوز فريق الهومنتمن بكأس طيران الإمارات للأندية، كما أشاد بأداء وتميز فريقي سلا الوصيف والجزيرة الثالث، معتبراً الجميع فائز في ختام ناجح ومثير لبطولة الأندية العربية الأبطال.