تركيا تعتقل نائبة كردية وتفصل 95 ألف موظف على خلفية «الانقلاب»

عواصم (وكالات)

ألقت السلطات التركية القبض أمس على ميرال دانيس بشتاش النائبة عن حزب «الشعوب الديمقراطي» الموالي للأكراد، المتحدث باسم الحزب ايهان بيلجن، ما يرفع عدد المعتقلين من نواب الحزب إلى 12. وأدين واحد منهم فقط بارتكاب جريمة، بينما ما يزال الآخرون، ومن بينهم زعيم الحزب صلاح الدين دميرداش، قيد الاحتجاز. وكانت السلطات بدأت حملة ضد الحزب بتهمة الارتباط «بالإرهاب» في إشارة إلى علاقة الجماعة بمقاتلي «حزب العمال الكردستاني» في نوفمبر الماضي.

في الأثناء، أعلن وزير العمل التركي محمد مؤذن أوغلو أمس، أن السلطات فصلت نحو 95 ألف موظف عام لصلتهم بمحاولة الانقلاب في يوليو الماضي، وقال الوزير للصحفيين، إن 125 ألفاً و485 شخصاً من الخدمة العامة خضعوا لإجراءات قانونية بعد محاولة الانقلاب وفصل منهم 94 ألفا و867 شخصاً حتى الآن.

إلى ذلك، أمرت محكمة تابعة للأمم المتحدة أمس، أنقرة بالإفراج عن قاض ودبلوماسي تركي اعتقل ضمن الحملة التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشل وذلك حتى يتمكن من شغل مقعده في هيئة المحكمة التي تنظر في قضية أوجوستين نجيراباتواري وهو سياسي رواندي متهم بارتكاب إبادة جماعية في بلاده.