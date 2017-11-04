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الشحي: لدينا شخصية وحلول كثيرة

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تاريخ النشر: السبت 04 نوفمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أشار محمد الشحي لاعب الوحدة، إلى أن الكل يدرك أهمية المباراة، وعلى فريقه أن يقدم أفضل ما يملك، ويظهر بمستواه الحقيقي، وقال: «جاهزون لانتزاع نتيجة تترجم العمل الشاق خلال الأسبوع الماضي»، وقال: «ثقتنا كبيرة في حضور جمهورنا بكثافة وفي تشجيعه للفريق كالعادة من البداية وحتى النهاية، وعليه المدرج وعلينا تقديم الأفضل في الملعب، حتى تتوج جهودنا بنتيجة إيجابية». وأضاف: «المدرب بنى شخصية للوحدة، وإذا حافظنا على الأداء نفسه، نستطيع الوصول بعيداً، لدينا الحلول الكثيرة، ومتفائلون، وأتمني أن نقدم مباراة كبيرة، وأن أسجل هدفاً».

     
 

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