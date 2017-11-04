«كلاسيكو» المتعة والكبرياء !

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

بعيداً عن الظروف والغيابات والتوقعات والإصابات والذكريات، تبقى للمواجهة بين الوحدة والعين بريقها ومكانتها في كل وقت وكل مكان، هى أكثر من مجرد مباراة. هى كلاسيكو أبوظبي الأول، هى دعوة مفتوحة للمتعة الكروية .

بطولة خاصة، الفائز بها يضيف لرصيده الكثير من نقاط الفخر والكبرياء

لقاء اليوم يأتي وسط ظروف وأجواء مختلفة داخل صفوف كل فريق، لكن ذلك لن يمنع توقع «قمة حقيقية»، نتابع فيها «وجبة دسمة»، خاصة أن الفريقين يفصل بينهما نقطة واحدة، وهما من المنافسين المباشرين على لقب دوري الخليج العربي حتى الآن.

ولا يجمع سباق المنافسة فقط طرفي «الكلاسيكو»، فهما صاحبا أقوى هجوم في المسابقة، حيث أحرز الوحدة 14 هدفاً، بينما يتقدم عليه العين بهدف، ليكون صاحب الرقم الأفضل، قبل بداية الجولة السابعة، إلا أن هذه الخاصية تتأثر في مباراة اليوم تحديداً بغياب الثنائي بيرج ودوجلاس اللذين أحرزا 8 أهداف مناصفة من أصل الـ15 هدفاً سجلها «الزعيم»، وفي المقابل فإن ثنائي «العنابي المرعب» تيجالي 6 أهداف، ومراد باتنا 4 أهداف حاضران لقيادة خط المقدمة لـ «أصحاب السعادة».