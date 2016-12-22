الماء.. فجر الوجود

د. خزعل الماجدي

من خلال دراستنا للسرديات الدينية الشرقية والغربية القديمة (قبل ظهور الديانات الموحدة) توصلنا إلى مجموعة فرضيات واستنتاجات مهمة حول الإيقاع الخفي الذي يظهر عميقاً في السرديات القديمة وينتظم، بشكل خاص، تسلسل أنساب وأجيال الآلهة والمعبودات البائدة التي كانت عماد أديان ونصوص السرديات القديمة من أساطير وملاحم وقصص وحكايات وأخبار، ويمكننا تلخيص هذه الاستنتاجات كما يلي:

أولاً: إن تسلسل انشطار وتناسل ولادة هذه الآلهة لم يكن يجري اعتباطاً بل وفق إيقاع منضبط وبنية باطنية محكمة لا تظهر بوضوح حين يجري وضع أنساقها كما هي أو بصورة متراكمة لكنها تصبح في غاية الوضوح عندما يتم التمعن في حصولها.

إن الإيقاع العميق الذي تجري وفقه بنية الآلهة القديمة، في كل الديانات الشرقية والغربية القديمة، هو في تشكلها الدائم وفق إيقاع العناصر الأربعة للطبيعة (الماء، الهواء، النار، التراب) التي كان الإغريق يسمونها بمصطلح واحد هو (الاسطقس).

فأغلب الآلهة تتناسل وتنجب على أساس اسطقسي وعلى سبيل المثال: تنجب إلهة الماء السومرية الأم الأولى (نمّو) أربعة آلهة كبار هم: (إنكي: إله الماء،) و(إنليل: إله الهواء) و (ان: إله السماء الذي هو مصدر النور والنار) و(كي: إلهة الأرض والتراب).