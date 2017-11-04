«فن أبوظبي» يحتفي بالجمهور عبر برنامج «التفاعل العام»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وفن أبوظبي اليوم، عن التفاصيل الكاملة لبرنامج التفاعل العام الخاص بالدورة التاسعة من فن أبوظبي الحدث الفني والثقافي السنوي الأبرز على الساحة الفنية في المنطقة، والذي يقام في منارة السعديات خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر المقبل.

ويعود فن أبوظبي هذا العام، ليقدم على مدار أربعة أيام برنامجاً جماهيرياً فنياً شاملاً يلبي تطلعات الجميع، ويتكون من ورش عمل تفاعلية وجلسات حوارية واستعراضات تشمل الفنون والتصميم والموسيقى.

وبهذه المناسبة، قالت ديالا نسيبة، مديرة فن أبوظبي: «على مدار السنوات التسع الماضية، نجح فن أبوظبي عبر برنامجه الجماهيري المتنوع الذي يقام بالتزامن مع فعاليات المعرض في التطور من مجرد معرض فني محدود، إلى مجال إبداعي فسيح ومنصة تفاعلية للجمهور يجد كل زائر فيه شيئاً يناسبه. وفي دورته الحالية سيقدم فن أبوظبي فعاليات وأنشطة للجمهور تتخطى مفهوم المعارض الفنية التقليدية، حيث نسعى إلى إعادة صياغة مفهوم المعارض الفنية الحديثة، وسيكون برنامج الدورة التاسعة شاهداً على هذا التوجه، ودليلاً على تناغم نموه مع تنامي جاذبيته الجماهيرية على الساحة الفنية الإماراتية والإقليمية، ونحن على ثقة أن الجمهور سيجد في فن أبوظبي هذا العام ما يساهم في اكتشاف ميوله الفنية والإبداعية».

ويتضمن برنامج فن أبوظبي 2017 مجموعة من المبادرات الجديدة مثل «آفاق: تكليف الفنانين»، والتي ستعرض أعمال تكليف جديدة لمجموعة من الفنانين المعاصرين في مواقع عامة من أبوظبي والعين. أما «بوابة: الخط» فتقدم معرضاً من تقييم مايا أليسون، يبرز العلاقة بين الفنانين الناشئين الإماراتيين ونظرائهم من حول العالم. ويعود برنامج «دروب الطوايا» هذا العام من تقييم طارق أبو الفتوح بمجموعة متنوعة من العروض المعاصرة التي تستكشف المشاهد الصوتية للمدينة الكوزموبوليتانية. كما يقدم برنامج «فنون الشارع» من تقييم فابريس بوستو، أعمالاً للفنانين فيليب بودلوك، وأميتاب كومار، وبيير سنتورييه، والتي ستُعرض على حافلات تجوب العاصمة طوال شهر نوفمبر.

ويقدم البرنامج الجماهيري لهذا العام منصة حوارية لمناقشة جملة من المواضيع الثقافية والفنية.وتناقش جلسات برنامج الحوارات اليومي موضوعات مهمة، من بينها جلسة حوارية بعنوان «جوجنهايم أبوظبي ومتحف زايد الوطني: في حوار مع الفنان أحمد ماطر»، تتحدث فيها ميساء القاسمي، مدير برامج متحف جوجنهايم أبوظبي في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي؛ وسلامة الشامسي، مدير مشروع متحف زايد الوطني في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والفنان أحمد ماطر.

وتدخل مريم الدباغ، من مؤسسة مبادرتي إلى الأمام ورؤية، في حوار مع الفنان إسماعيل الرفاعي، والفنان والخطاط ناصر السالم، في جلسة بعنوان «نحو تطوير محتوى ثقافي أشمل: التحديات والفرص أمام المحتوى الثقافي العربي».

ويشارك معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، في جلسة بعنوان «إنشاء مجموعة شخصية من الفن الشرق أوسطي»، يشارك فيها الإعلامي والصحفي البارز سلطان سعود القاسمي؛ ومؤسس «بارجيل للفنون».