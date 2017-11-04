الشارقة (الاتحاد)

شهد «ركن التواقيع» في الدورة الـ36 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، عدداً من الفعاليات الخاصة بتوقيع المؤلفين أحدث إصداراتهم، من بينها كتاب «الثائر والعميد» الذي وقعه أمس الأول كاتبه حسن إبراهيم العيسى النعيمي.

الكتاب يلقي الضوء على الدور التاريخي لرأس الخيمة في منطقة الخليج، والذي لم تتم الكتابة عنه بشكل منفصل. وكذلك إبراز تحولات فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، والأحداث التي تزامنت مع تلك الفترة، ابتداءً من الانفتاح الثقافي والمد القومي العربي وحركات التحرر في المنطقة التي استهدفت بناء دول مستقلة وحديثة، وانتهاءً بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971م.

كما قام الزميل الدكتور محمد يونس، بتوقيع كتابه «حماية البيئة في الفكر الإسلامي»، وهو الكتاب الصادر عن دار هماليل للنشر. ويستعرض الرؤية الإسلامية لقضية البيئة ومشكلاتها التي تُحمل الإنسان مسؤولية تلوث البيئة، ويدعوه إلى التعامل الراشد مع الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة، ضمن إطار وظيفته في إعمار الأرض. ويوضح ملامح التوازن البيئي في الفكر الإسلامي، ويقدم نماذج تحتذى في الحفاظ على البيئة، تعتبر مراعاتها جزءاً من بعض أركان العبادة. كما يستعرض وسائل المنهج الإسلامي في حماية البيئة، كما يستعرض ملامح تجربة دولة الإمارات في هذا المجال.

وشهد ركن التواقيع أيضاً توقيع روايتين هما: رواية «كلب»، للأديب جمال مطر، الصادرة عن دار مداد للنشر، وهي من القطع المتوسط، وتقع في حوالي مئة وأربعةٍ وأربعين صفحة. والمتتبع والمحلق بين صفحات الكاتب القصصية والروائية يجد أنه كاتب متمكن يلامس قضايا نصه الإبداعي بقدرة وحرفية، وهو يزاوج بين الأفكار والأساليب بحيث يضع لكل فكرة عبارات محددة تربطها أساليب عميقة ومحددة.

والرواية الثانية هي «جملون»، للكاتبة نورة المطيري، والصادرة عن الأهلية للنشر والتوزيع، وتقع في 495 صفحة من القطع المتوسط.

جملون رواية ثرية بأحداثها وإسقاطاتها الحادة في تشريحها لبشاعة الأشياء من حولنا، أو في دواخلنا. جملون المكان والحكاية والقضية: المرأة، العذاب، النفس والجنوح البشري!.