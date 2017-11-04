أبوظبي تشهد طلباً كثيفاً من السياح الخليجيين بالموسم الشتوي

رشا طبيلة (أبوظبي)

تستعد المرافق السياحية بأبوظبي لاستقبال طلب كثيف من السياح الخليجيين خلال الموسم الشتوي، لا سيما السياحة السعودية التي تعد من أكبر الأسواق الخليجية المصدرة للنزلاء للإمارة، من خلال توفر المرافق والفنادق والفعاليات المتنوعة التي تناسب العائلات الخليجية.

وتوقع عاملون في القطاع السياحي أن تشهد أبوظبي نمواً ملحوظاً من الخليجيين على وجه الخصوص خلال الفترة المقبلة، نظراً لزيادة عدد الفعاليات الترفيهية التي تحتضنها الإمارة، إلى جانب توافر المرافق الترفيهية والجزر السياحية المتنوعة.

وقال سعود الدرمكي الرئيس التنفيذي ومؤسس «بريميير» للسفر والسياحة، إن أبوظبي على موعد مع طلب سياحي ملحوظ من السوق الخليجي للفترة المقبلة لا سيما السوق السعودي الذي يعد أكبر الأسواق الخليجية، حيث نتلقى حجوزات مكثفة من العائلات السعودية لشهر نوفمبر وديسمبر.

وأكد أنه يتم تنظيم برامج سياحية مناسبة لتناسب عائلاتهم، مثل جولات في جزيرة صير بني ياس، حيث تشهد إقبالاً كبيراً مع اعتدال الطقس، الى جانب جزيرة ياس والسعديات، والتي ستشمل جولة في متحف اللوفر عند افتتاحه في 11 نوفمبر.