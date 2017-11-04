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مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية

الدولار يتذبذب والذهب يستقر
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تاريخ النشر: السبت 04 نوفمبر 2017

لندن (رويترز)

سجل الدولار تحركات طفيفة صعودا وهبوطا أمس، بعد خسائر استمرت أسبوعا، مع ترقب الأسواق لبيانات الوظائف الأميركية لانتشال العملة من النطاقات التي سجلتها في الآونة الأخيرة، ويقول بعض محللي السوق إن العملة ربما بلغت ذروتها في الوقت الحالي.

وكان الدولار الأسترالي الخاسر الأكبر أمس، إذ هبط 0.5 بالمئة بعد صدور بيانات مخيبة للآمال عن مبيعات التجزئة.

ونزل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في شهر بعدما هبط أمس الخميس.

ولم تبد السوق رد فعل يذكر تجاه ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي جيروم باول رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الأميركية في القطاعات غير الزراعية ارتفاع عدد الوظائف من جديد في أكتوبر تشرين الأول بعد هبوطه في سبتمبر. ... المزيد
     
 

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