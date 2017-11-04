الدولار يتذبذب والذهب يستقر

لندن (رويترز)

سجل الدولار تحركات طفيفة صعودا وهبوطا أمس، بعد خسائر استمرت أسبوعا، مع ترقب الأسواق لبيانات الوظائف الأميركية لانتشال العملة من النطاقات التي سجلتها في الآونة الأخيرة، ويقول بعض محللي السوق إن العملة ربما بلغت ذروتها في الوقت الحالي.

وكان الدولار الأسترالي الخاسر الأكبر أمس، إذ هبط 0.5 بالمئة بعد صدور بيانات مخيبة للآمال عن مبيعات التجزئة.

ونزل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في شهر بعدما هبط أمس الخميس.

ولم تبد السوق رد فعل يذكر تجاه ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي جيروم باول رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).