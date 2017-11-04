أسعـار النفـط ترتفع مع استمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها «أوبك»

سنغافورة (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس بفضل تخفيضات الإمدادات التي تقودها «أوبك» والتي تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق وبدعم من الطلب القوي، لكن بعض المحللين أشاروا لضرورة تمديد التخفيضات لمواجهة ارتفاع الإنتاج الأميركي.

وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 60.75 دولار للبرميل بزيادة 13 سنتاً أو 0.2 بالمئة عن سعر التسوية السابقة. وصعد برنت نحو 37 بالمئة منذ بلوغه أدنى مستوياته في 2017 في يونيو الماضي.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54.70 دولار للبرميل بزيادة 16 سنتاً أو 0.3 بالمئة عن سعر التسوية السابقة.وارتفع الخام الأميركي نحو 30 بالمئة عن أدنى مستوى له في 2017 الذي سجله في يونيو حزيران.

وترتفع أسعار النفط في السوق الحاضرة أيضا، إذ رفعت أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في ديسمبر لزبائنها في آسيا بمقدار 65 سنتا للبرميل عن نوفمبر ليصل إلى 1.25 دولار فوق متوسط خامي عمان ودبي.