أميركا تضاعف حضورها في أسواق الغاز بأفريقيا

ربما تصبح أفريقيا السوق المقبلة لصادرات أميركا من الغاز الطبيعي المُسال، لدول تشمل نيجيريا وساحل العاج وجنوب أفريقيا. ومن المرجح استغلال معظم هذه الصادرات في توليد الكهرباء، خاصة أن ما يقارب 6 ملايين من سكان القارة يفتقرون لخدمات الكهرباء.
وفي غضون ذلك، فرغت جنوب أفريقيا بالفعل من خطط ترمي لشراء الغاز الطبيعي المُسال، من شركة «شينري إنيرجي» الأميركية، بجانب دخول عدد من شركات أخرى عاملة في الحقل، في مناقصات مع دول أفريقية عدة.
ومع ذلك، لا تزال شركات مثل، أكسون موبيل، تبدي رغبتها في تطوير موارد للغاز داخل القارة.
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وتعتبر السوق الأفريقية في الوقت الراهن، أسرع الأسواق نمواً في العالم.
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