أميركا تضاعف حضورها في أسواق الغاز بأفريقيا

ربما تصبح أفريقيا السوق المقبلة لصادرات أميركا من الغاز الطبيعي المُسال، لدول تشمل نيجيريا وساحل العاج وجنوب أفريقيا. ومن المرجح استغلال معظم هذه الصادرات في توليد الكهرباء، خاصة أن ما يقارب 6 ملايين من سكان القارة يفتقرون لخدمات الكهرباء.

وفي غضون ذلك، فرغت جنوب أفريقيا بالفعل من خطط ترمي لشراء الغاز الطبيعي المُسال، من شركة «شينري إنيرجي» الأميركية، بجانب دخول عدد من شركات أخرى عاملة في الحقل، في مناقصات مع دول أفريقية عدة.

ومع ذلك، لا تزال شركات مثل، أكسون موبيل، تبدي رغبتها في تطوير موارد للغاز داخل القارة.

وفي حقيقة الأمر، تُعد سوق الغاز في أفريقيا في مراحلها الأولية من التطور، بيد أنها تتمتع بمقدرات هائلة للنمو، حيث يعود الفضل في ذلك، للنمو السريع في طلب الكهرباء، بجانب حقيقة انخفاض تكلفة الوقود كأحد مصادر توليد الكهرباء، بالمقارنة مع النفط.

وتعتبر السوق الأفريقية في الوقت الراهن، أسرع الأسواق نمواً في العالم.