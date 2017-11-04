تدهور جودة نفط فنزويلا يثير قلق مرافق التكرير العالمية

ترجمة: حسونة الطيب

دأبت شركة نفط «بي دي في أس أيه» التابعة لحكومة فنزويلا، على تصدير نوعية سيئة من خام النفط لمرافق تكرير رئيسية في كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين والهند، ما نجم عنه شكاوى كثيرة وإلغاء للطلبيات والمطالبة بخفض الأسعار.

وتتضمن الشكاوى، شحنات من النفط ممزوجة بنسبة كبيرة من الماء والملح والحديد، الأشياء التي ربما ينتج عنها مشاكل لهذه المرافق.

وبرزت قضايا الجودة، من نقص المواد الكيماوية والمعدات، لمعالجة وتخزين ملائم للنفط، ما أدى لإغلاق وبطء في مرافق إنتاج «بي دي في أس أيه»، بجانب عدم سرعة النقل لتفادي التأخير في التسليم.

وألغت شركة فيليبس 66 للتكرير، ما لا يقل عن ثماني شحنات من خام النفط، نتيجة لسوء جودة الخام خلال النصف الأول من العام الجاري، مطالبة بتخفيض القيمة في عمليات شحن أخرى.