شركات في «حرة جبل علي» تتبنى أهداف الاستدامة

دبي (الاتحاد)

استضافت شركة «يونيليفر الخليج» فعالية حملت اسم «تعزيز الجهود الجماعية» تهدف إلى تعريف أصحاب المصلحة على الجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأيضاً الأهداف التي تبنتها «رؤية الإمارات 2021».

وانعقدت الفعالية في غرفة صناعة وتجارة دبي في ديرة، وحظيت بدعم ومشاركة كوكبة من مؤسسات القطاعين العام والخاص، بما في ذلك «موانئ دبي العالمية»، سلطة المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا)، «دالسكو»، «إمداد»، «مونفيزو» و»بلو».

وقامت شركة «يونيليفر» خلال الفعالية بكشف النقاب عن «تقرير الخليج» الذي يتناول التقدم المحرز في «تعبئة الجهود الجماعية لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة». ويهدف التقرير إلى استمرار الحوار الذي أُطلق في عام 2016 حول التحديات والفرص في دولة الإمارات العربيّة المتحدة في المجالات الرئيسية الأربعة والتي تشمل التغير المناخي، والحد من مستويات النفايات، وريادة الأعمال، والصحة. وسلطت الفعالية الضوء بوجه الخصوص على ثلاثة إنجازات رئيسة تحققت في عام واحد فقط، شملت إنشاء شبكة الاستدامة التابعة لسلطة المنطقة الحرة بجبل علي وموانئ دبي العالمية.